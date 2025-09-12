Gäste bei Caren Miosga: Wer am Sonntag, 14. September, dabei ist
Caren Miosga ist eine erfahrene Journalistin und ein beliebtes TV-Gesicht. Von 2007 bis 2023 stand die Sympathieträgerin für die "Tagesthemen" als Moderatorin im Ersten vor der Kamera. Mitte der 2000er löste sie damit Anne Will ab, die bis dato das Format moderiert hatte. Im Januar 2024 hat Miosga erneut die Will-Nachfolge in der ARD angetreten. Caren Miosga präsentiert nun ihre eigene Sonntagabend-Talkshow. Wer in der nächsten Folge am 14. September bei Caren Miosga geladen ist, erfahren Sie hier.
- Thema und Gäste bei Caren Miosga am 14. September
- ARD-treue Caren Miosga: Das ist ihre Karriere
- Caren Miosga: Jazz, Schlager und Reiseleitung in Russland
Thema und Gäste bei Caren Miosga am 14. September
Wie die ARD mitteilt, wird das Thema der kommenden Show sein: "Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinnek?"
Am Sonntag um 21.45 Uhr begrüßt Miosga:
- Heidi Reichinnek (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die LINKE)
- Philippa Sigl-Glöckner (Ökonomin vom Dezernat Zukunft)
- Michael Bröcker (Chefredakteur Table.Media)
ARD-treue Caren Miosga: Das ist ihre Karriere
Nach kleineren beruflichen Stationen wie beim Hörfunksender RTL-Nord zog es Caren Miosga schnell zum TV und ins Erste. Caren Miosga ist schon seit langer Zeit bei der ARD. Im Juli 2007 begann die TV-Sprecherin, die "Tagesthemen" im Wechsel mit Ingo Zamperoni zu moderieren. Dieser Tätigkeit ging die Blondine bis Oktober 2023 nach, bis bekannt wurde, dass sie 2024 den Sendeplatz von Anne Will am Sonntagabend übernimmt. Seit Januar 2024 ist sie also das Gesicht und die Moderatorin des nach ihr benannten Polit-Talkformats. Miosga wurde für ihre Fernseharbeit bereits ausgezeichnet: So ist sie stolze Besitzerin einer Goldenen Kamera und hat einen Grimme-Preis im Regal.
Caren Miosga: Jazz, Schlager und Reiseleitung in Russland
Aufgewachsen ist Caren Miosga mit zwei Schwestern im niedersächsischen Ilsede. Bevor sie für das Studium der Geschichte und Slawistik nach Hamburg zog, lebte sie in Niedersachsen aber noch sämtliche freizeitliche Interessen aus – und davon hat sie so einige. Tatsächlich war sie in Jugendjahren Teil eines Jazz-Dance-Ensembles und war sogar Teil einer Schlagerband namens Kurt und die Dillenberger! In der Musikgruppe stellte sie ihr Talent als Sängerin unter Beweis. Während ihres Studiums jobbte Miosga als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.
