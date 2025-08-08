Helge Fuhst und Ehemann: Was über Kinder und Privatleben bekannt ist

Er ist zur Stelle, wenn es brenzlig wird: Dr. Helge Fuhst ist seit 2020 Sprecher für die "Tagesthemen" und informiert die Bevölkerung über die wichtigsten Meldungen des Tages. Über sein Privatleben hält sich das ehemalige CDU-Mitglied eher bedeckt.

Dr. Helge Fuhst steht regelmäßig für die "Tagesschau" und die "Tagesthemen" vor der Kamera und versorgt die Zuschauer mit den wichtigsten Informationen des Tages. Über den Moderator, der früher politisch tätig war, ist allerdings nur wenig Privates bekannt.

Dr. Helge Fuhst: Von der CDU zu den "Tagesthemen"

"Tagesschau"-Moderator Dr. Helge Fuhst steuerte vor seiner Karriere eine politische Laufbahn an. Der 1984 geborene Hannoveraner wuchs mit seinem Bruder in Cuxhaven auf und absolvierte nach dem Abitur seinen Zivildienst bei der Caritas.

Danach studierte der Journalist Politikwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover und engagierte sich nebenbei in der CDU. Von 2004 bis 2007 war er sogar Vorsitzender der Jungen Union in Cuxhaven und kandidierte 2006 für die Kreiswahl.

Die Wahl endete für den Moderator, der mit einer Dissertation über den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama an der TU Chemnitz promovierte, erfolglos. Nachdem Fuhst sich dem Journalismus zugewandt hatte, trat er aus der Partei aus.

Zunächst absolvierte der Journalist ein Volontariat beim NDR in Hamburg und war unter anderem als Producer im Studio Washington und in der Redaktion der "Tagesthemen" tätig. 2013 legte Helge Fuhst einen Karrieresprung hin, als WDR-Intendant Tom Buhrow ihn als seinen persönlichen Referenten nach Köln holte. Drei Jahre später leitete der Journalist als stellvertretender Programmgeschäftsführer des Senders das Programm-Management. Zudem übernahm er für ein Jahr die Moderation der Nachrichtensendung "Phoenix der Tag".

Dr. Helge Fuhst stieg 2018 zum ARD-Programmgeschäftsführer von Phoenix auf. Für die politischen Diskussionssendungen "Unter den Linden" und "Der internationale Frühschoppen" stand das ehemalige CDU-Mitglied auch weiterhin vor der Kamera.

2019 übernahm der Journalist die Rolle des zweiten Chefredakteurs für die "Tagesschau" und die "Tagesthemen". Seit 2020 moderiert Helge Fuhst sowohl die "Tagesthemen" als auch das "Nachtmagazin".

Helge Fuhst: Das ist über das Privatleben des Moderators bekannt

Über das Privatleben von Dr. Helge Fuhst ist nur wenig bekannt. Der Journalist ist zwar auf Instagram, nimmt seine Follower dort aber eher mit hinter die Kulissen der "Tagesthemen". Der "Tagesthemen"-Moderator lebt in Hamburg und Berlin und ist mit seinem Partner verheiratet. Details zu seinem Eheleben gibt er jedoch nicht preis, auch über Kinder ist nichts bekannt.

Mit Caren Miosga: Helge Fuhst wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet

Der "Tagesthemen"-Moderator ist nebenbei auch als Jurymitglied für den RIAS Journalistenpreis sowie die Semi Final Round des International Emmy Award im Einsatz. 2023 konnte der Journalist gemeinsam mit seiner Kollegin Caren Miosga selbst einen Preis abräumen. Die beiden Nachrichtensprecher wurden für eine Sonderausgabe "Tagesthemen live aus Kiew" in der Kategorie Beste Information mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

