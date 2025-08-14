Ingo Zamperoni: Das ist über Ehefrau und Kinder bekannt

Ingo Zamperoni, bekannt als Moderator der ARD-"Tagesthemen", wurde 2012 einem breiten Publikum vorgestellt. Privat fällt er unter anderem durch sein soziales Engagement auf. Was weiß man über seine Ehefrau und Kinder?

Ingo Zamperoni beim Deutschen Fernsehpreis 2022. Lesen Sie bei der AZ alle Infos zum "Tagesthemen"-Moderator.

Ingo Zamperoni ist ein deutsch-italienischer Fernsehmoderator und Journalist, der durch seine Moderation der "Tagesthemen" im Ersten im Jahr 2012 einem breiten Publikum bekannt wurde. Seitdem ist er ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Neben seiner Tätigkeit bei den "Tagesthemen" hat er verschiedene Shows wie "Das soll Recht sein? Umstrittene Urteile mit Ingo Zamperoni" und "Das Bürgerparlament" moderiert. Abseits der Kamera wurde er 2022 zum Honorarprofessor an der Hochschule der Medien in Stuttgart ernannt.

Ingo Zamperoni: Der Durchbruch gelang ihm als USA-Korrespondent

Vor seiner Zeit im Journalismus studierte Zamperoni Rechtswissenschaften, Geschichte und Amerikanistik in Konstanz. Seine Karriere begann er beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg. Später wechselte er zur ARD und war dort als Reporter und Autor für die "Tagesthemen" und die "Tagesschau" tätig. Seine erste Rolle als TV-Moderator hatte er in verschiedenen Sendungen wie "Weltbilder", "Niedersachsen 19.30" und "NDR aktuell". Sein Durchbruch erfolgte 2012 bei den "Tagesthemen", als er vorübergehend für Susanne Holst einsprang und später ihren Platz als ständiger Moderator übernahm.

Zamperoni ist bekannt für seine Vielseitigkeit und moderierte auch spezielle Formate wie "Völkerschlacht überrollt Sachsen" für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Er war zudem als Korrespondent im ARD-Studio in Washington D.C. tätig, bevor er zu den "Tagesthemen" zurückkehrte.

TV-Moderator Ingo Zamperoni: Seit 2022 auch als Dozent tätig

Im Januar 2022 wurde Ingo Zamperoni zum Honorarprofessor an der Hochschule der Medien in Stuttgart ernannt. Seit 2017 leitet er dort Veranstaltungen wie "Achtung Praxis: Profis berichten aus ihrem Alltag" und bietet seit 2019 das Masterangebot "Qualifikationsprogramm Moderation" an. Er ist der zehnte Honorarprofessor, der von dieser Hochschule berufen wurde.

Ingo Zamperoni privat: Was ist über Ehefrau und Kinder bekannt?

Privat hat Ingo Zamperoni sein Glück in Nordamerika gefunden. Der Moderator ist mit der US-Amerikanerin Jennifer Bourguignon verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Der USA-Bezug zeigt sich auch in seiner beruflichen Vita. Er ist als Buchautor aktiv und hat Bücher wie "Fremdes Land Amerika" (2016) sowie "Anderland: Die USA unter Trump – ein Schadensbericht" (2018) veröffentlicht. Zamperoni und seine Familie haben sich im schicken Hamburger Westen niedergelassen, bewohnen dort ein Haus.

Ingo Zamperoni an der Seite seiner Ehefrau Jennifer Bourguignon zu Gast beim Bundespresseball im Jahr 2022. © imago/Breuel-Bild

TV-Moderator mit sportlicher Vergangenheit: Ingo Zamperoni als Hockeyspieler

Der Chefmoderator der "Tagesthemen" hat eine interessante sportliche Vergangenheit. Bereits vor mehr als 28 Jahren erlebte er im Finale der deutschen Hallenhockeymeisterschaft eine große Niederlage als Spieler der A-Junioren des Wiesbadener Tennis- und Hockeyclubs. Obwohl sein Team den Gegner SC 1880 Frankfurt als berechenbar einstufte, endete das Spiel mit einem klaren 6:2-Sieg für die Frankfurter, was Zamperonis größte sportliche Niederlage darstellte.

Die Leidenschaft zum Feldhockey hat der Deutsch-Italiener nie verloren. Auch nach seinem Umzug nach Hamburg nicht. Ein Mitbewohner in seiner Wohngemeinschaft führte ihn einst in den Großflottbeker Tennis-, Hockey- und Golf-Club, wo er selbst bis vor fünf Jahren noch aktiv Hockey spielte. Heute sind seine Kinder Mitglieder des Vereins und führen die Tradition des Papas fort.

Der "Tagesthemen"-Moderator ist sozial engagiert

Seit 2007 engagiert sich Zamperoni als Botschafter für die Kinderhilfsorganisation "Save the Children". Sein Schwerpunkt liegt dabei auf der Bildungskampagne der Organisation, die darauf abzielt, das Leben von Kindern in Kriegsgebieten zu verbessern. Darüber hinaus übernimmt er die Rolle eines Botschafters für die "Bärenherz"-Stiftung, die sich um schwerstkranke Kinder kümmert.

Es wird gemunkelt, dass Zamperoni Mitglied des deutsch-amerikanischen Vereins Atlantik-Brücke sei. Tatsächlich nahm er jedoch am Young-Leaders-Programm teil, ohne jedoch offiziell Mitglied zu sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Seit 2018 ist Ingo Zamperoni Pate der Feder für die Pressefreiheit des Deutschen Journalisten-Verbandes Hessen e. V. (DJV Hessen). Diese Feder, ein Mont-Blanc-Federhalter mit dem eingravierten Namen der zu ehrenden Person, wird jedes Jahr am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, überreicht.

Sie wird an Journalisten verliehen, die sich für die Pressefreiheit einsetzen oder aufgrund ihrer Meinungen und Artikel verfolgt, inhaftiert, gefoltert oder zur Flucht gezwungen wurden. Zu den Geehrten dieses Preises gehörten unter anderem Zehra Doğan, Raif Badawi, Darja Tschulzowa, Marina Wladimirowna Owsjannikowa und Niloofar Hamedi.

Ingo Zamperoni und Schauspieler Luca Zamperoni teilen den selben Nachnamen. Sind sie miteinander verwandt? © imago/Christoph Hardt

Ist Ingo Zamperoni mit Luca Zamperoni verwandt?

Dem aufmerksamen ARD-Zuschauer wird nicht entgangen sein, dass sich Ingo Zamperoni seinen Nachnamen mit einer anderen Person im Ersten teilt.

Schauspieler Luca Zamperoni ist eingefleischten Soap-Fans ein Begriff. Der gebürtige Hanauer ist vor allem für seine Rolle als Nikolaus "Nick" Prozeski in der Erfolgsserie "Verbotene Liebe" bekannt. In einem Interview mit dem "Express" bestätigte der Schauspieler seine Verwandtschaft mit dem Moderator: "Das ist eine weit entfernte Verwandtschaft, das geht viele, viele Generationen zurück. Wenn Ingo eines Tages so oft nach mir gefragt wird wie ich nach ihm – dann habe ich es geschafft."

Was verdient Ingo Zamperoni bei der ARD?

Bei der ARD erhalten die Moderatoren der "Tagesthemen" und der "Tagesschau" im Vergleich zum Partnersender ZDF keine Festanstellung, sondern arbeiten auf freiberuflicher Basis. Laut Dagmar Berghoff, einer ehemaligen "Tagesschau"-Sprecherin, ist das Honorar für die Hauptausgabe um 20 Uhr mit rund 257,35 Euro vergleichsweise gering.

Jan Hofer, ehemaliger Chefsprecher der "Tagesschau", hatte bereits 2020 öffentlich gemacht, dass das Honorar für die 20-Uhr-Sendung bei etwa 260 Euro liegt. Die Bezahlung erfolgt nach dem zeitlichen Aufwand, sodass bei mehreren Auftritten pro Tag Sprecher ein monatliches Gehalt zwischen 8.000 und 10.000 Euro erreichen können.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Steckbrief zu Ingo Zamperoni: Alle Infos zum Moderator