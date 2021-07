Wegen Flug in Privatjet: Carmen Geiss erntet Fan-Kritik

In den sozialen Medien zeigen Carmen und Robert Geiss immer wieder Bilder aus ihrem Luxus-Leben und werden dafür von Hatern angefeindet. Mit ihrem neuesten Instagram-Post zieht die Millionärs-Gattin erneut den Zorn einiger Fans auf sich.

Mal schnell in einen Privatjet steigen und von Monaco nach Deutschland fliegen - für das Millionärsehepaar Carmen und Robert Geiss ist das offenbar kein Problem. Für einige Fans allerdings schon...

Carmen Geiss in Privatjet: "Das muss auch mal sein"

Auf Instagram posieren die beiden TV-Stars gemeinsam vor einem kleinen Privatflugzeug. "Heute mal schnell nach Deutschland!!! Business Termine. Das muss auch mal sein", schreibt Carmen Geiss zu dem Foto.

Fan-Kritik für die Geissens: "Angeben ist nicht angesagt"

Dafür gibt es tausende Likes, aber auch zahlreiche bösen Kommentare. Denn während in Deutschland viele Menschen nach der Flutkatastrophe um ihre Existenz kämpfen, halten es einige Follower von Carmen Geiss für unangebracht, mit Luxus zu protzen. "Dieser Familie fehlt ja jedes Feingefühl. In diesen Tagen ist angeben nicht angesagt", schreibt ein Fan in den Kommentaren. Auch ein weiterer übt Kritik an Carmen Geiss: "Ich finde Euch klasse, habt aus eigener Kraft soviel erarbeitet, aber muss sowas nun nach so einer Katastrophe gepostet werden?"

Es gibt allerdings auch Follower, die Carmen und Robert Geiss gegen böse Kommentare verteidigen. "Diese negativen Kommentare. Vielleicht hat die Familie bereits gespendet? Will es nur nicht breit treten oder hat es nicht nötig damit zu prahlen", lautet ein Kommentar dazu.