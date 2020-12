Fritz Wepper spricht über Absetzung von "Um Himmels Willen": Er war überrascht!

Schauspieler Fritz Wepper zeigt sich enttäuscht über das Aus der beliebten Serie "Um Himmels Willen". Für ihn sei das Ende sehr überraschend gekommen.

Fritz Wepper (als Bürgermeister Wolfgang Wöller) und Janina Hartwig (als Schwester Hanna) in einer Drehpause der ARD-Fernsehserie "Um Himmels Willen". Nach fast 20 Jahren wird die ARD-Erfolgsserie abgesetzt.

Seit 2002 steht Fritz Wepper für die ARD-Serie "Um Himmels Willen" als Bürgermeister Wolfgang Wöller vor der Kamera. Jetzt wird die beliebte Show überraschend eingestellt. Auch für den Schauspieler kam das Ende plötzlich.

Fritz Wepper über "Um Himmels Willen"-Ende enttäuscht: "Ich hätte gerne weitergemacht"

Im Gespräch mit "Superillu" spricht er von einer "großen Enttäuschung": "Dass es so ad hoc sein wurde – damit habe ich nicht gerechnet." Fritz Wepper ist in der ARD-Serie seit der ersten Folge dabei. "Ich hätte gern weitergemacht. Gerade in der Corona-Krise ist eine Produktion, die die Menschen unterhält und entspannt, umso wichtiger."

Die letzte Staffel von "Um Himmels Willen" soll 2021 im TV ausgestrahlt werden. Dann können die Fans sich in den finalen 13 Folgen von ihren Serien-Lieblingen verabschieden. Über seine letzte Szene mit Co-Star Janina Hartwig, die seit der sechsten Staffel Schwester Hanna spielt, verrät Fritz Wepper: "Wir werden eine sehr schöne letzte Szene haben, in der wir ein Lied singen, quasi ein Abschiedslied für die Zuschauer. Dafür haben wir mit einer sehr guten Gesangslehrerin zusammengearbeitet."

Grund für Serien-Aus ist nicht bekannt

Warum die beliebte ARD-Serie abgesetzt wird, ist nicht bekannt. Janina Brandt, Executive Producer und Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, teilte in einer Pressemitteilung des Senders mit, dass es nach 20 Jahren "Um Himmels Willen" jetzt Zeit für Neues sei.