Freundin, Vermögen, Skandale: Was ist über Jan Leyk bekannt?

In der aktuellen Staffel "Kampf der Realitystars" zeigt sich vor allem Jan Leyk von seiner rauen und lauten Seite. Aber wer ist der TV-Promi und was ist über sein Privatleben bekannt? Lebt er in einer Beziehung?

Eigentlich hätte man vor Start der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars" gedacht, dass Trash-Show-Vulkan Elena Miras für Unruhe am thailändischen Promi-Strand sorgt. Aber nach nur zwei Folgen hat Jan Leyk ihr diesen Titel abgeluchst. Der VIP-Kandidat eckt bei seinen Mitstreitern an und rebelliert sogar gegen den Sender RTLZWEI. Die AZ hat sich seinen bisherigen Werdegang mal genauer angeschaut.

TV-Karriere von Jan Leyk: So wurde er bekannt

Jan Leyk startete seine Promi-Karriere erst im Alter von 27 Jahren, als er 2011 erstmals bei der Scripted-Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht" (BTN) auftrat. Die Rolle des Barkeepers Carlos Hansen war ihm quasi auf den Leib geschrieben, denn zuvor hatte er als Eventgastronom gearbeitet. Es folgten Auftritte bei "Promi Big Brother" (2013), "Grill den Henssler" (2016 und 2019) und "Kampf der Realitystars" (2022).

Jan Leyk: Anzeige wegen Körperverletzung führt zu Rauswurf bei "Berlin - Tag & Nacht"

Bereits ein Jahr nach seinem Einstieg bei "BTN" war für Jan Leyk wieder Schluss. Aufgrund einer Anzeige wegen Körperverletzung wurde er 2012 aus der Show geworfen. Der 37-Jährige ist gegenüber einer Frau gewalttätig geworden und soll sie sogar gewürgt haben. "Ich hatte meine Emotionen und meine Impulsivität damals nicht wirklich im Griff", erklärt er zehn Jahre später bei "Kampf der Realitystars" 2022. "Bin leider Gottes ein Stück weit handgreiflich geworden gegenüber einer Lady, was man natürlich nicht macht."

Jan Leyk vs. Elena Miras: Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden?

In der TV-Show trifft Jan Leyk auch auf Elena Miras, die beim ersten Kennenlernen nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen ist. "Ich kenne ihn nicht, aber er hat so schlimm über mich hergezogen, auch über meine Tochter", sagt Elena in der Sendung. Doch nach dem ersten persönlichen Beschnuppern scheinen sich die beiden aktuell ganz gut zu verstehen. Ob es noch Krawall geben wird, bleibt abzuwarten.

Vermögen von Jan Leyk: TV-Star spricht über hohe Schulden

Nach seinem Rauswurf bei "BTN" baute sich Jan Leyk eine Karriere als DJ auf und trat in Deutschland und im Ausland auf, was ihm ein gutes Einkommen bescherte. Trotzdem baute er Schulden auf, wie er erzählt: "Ich habe halt auch über meine Verhältnisse gelebt und dementsprechend hatte ich auch einen Riesenhaufen Schulden. Ich hab noch einen ordentlichen Deckel offen."

Aber wie viel hat er eigentlich als DJ verdient? Auch darüber berichtet der Trash-Promi in "Kampf der Realitystars" ganz offen. "Ich hab irgendwann zu meiner Hoch-Zeit zehn Bookings im Monat gehabt und ich hab pro Booking für 60 Minuten DJ-Show 10.000 Euro gekriegt." Laut eigener Aussage habe er bis zu 100.000 Euro im Monat verdient, sich dadurch allerdings selbst verloren. Von dem Geld soll heute nichts mehr übrig sein. "Ich war spielsüchtig und habe bestimmt 200.000 bis 300.000 Euro verzockt. [...] Ich bin komplett pleite."

Eklat bei "Kampf der Realitystars": Jan Leyk rebelliert gegen Sender

In der Show zeigt sich Jan Leyk allerdings nicht nur von seiner emotionalen Seite, sondern gibt auch den Unruhestifter. Als die VIPs in der zweiten Folge ein Spiel verlieren und dafür bestraft werden sollen, weigert er sich. Der DJ stachelt sogar seine Mitstreiter an, es ihm gleichzutun. "In diesem Fall bin ich vielleicht kreativer als die Produktion", stellt er klar und zeigt den Stinkefinger in die Kamera. Auch im Gespräch mit Show-Mitarbeitern stellt er sich quer und will Fragen nicht mehr beantworten. Am Ende fügt sich der 37-Jährige dann doch und nimmt die Bestrafung an.

Nach "Bastard"-Spruch: Jan Leyk geht auf Promi los

Doch nur wenig später kommt es erneut zu einem Beinahe-Ausraster von Jan Leyk. Bei einem weiteren Spiel schlägt er seinem Mitstreiter Yasin Mohamed einen Becher aus der Hand und wird von diesem daraufhin als "Bastard" beschimpft. Daraufhin schubst der DJ den Kontrahenten aus dem Spielfeld. Die Situation droht kurzzeitig zu kippen. "Als großer Bruder hat man das Hausrecht und darf nicht so angepisst werden", erklärt sich Jan Leyk danach. Yasin entschuldigt sich für die Beleidigung und sorgt damit wieder für Entspannung.

Hat Jan Leyk eine Freundin oder ist er Single?

In seinem Privatleben scheint Jan Leyk aktuell keine Frau an seiner Seite zu haben und präsentiert sich auf Instagram meist solo. 2021 gab er die Trennung von seiner Freundin bekannt. Einen Grund für das Liebes-Aus wurde allerdings nicht öffentlich gemacht.