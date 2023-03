Freunde in Sorge Nadja Abd el Farrag: "Seit Monaten kein Lebenszeichen"

Wo steckt Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel? Auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat ein angeblicher Freund des einstigen TV-Stars eine Botschaft an die Ex von Dieter Bohlen gepostet: "Melde dich bitte bei uns!"

Ist Nadja Abd el Farrag untergetaucht? Freunde der TV-Persönlichkeit machen sich große Sorgen um sie und haben deshalb einen öffentlichen Aufruf gestartet. Der Verbleib von Naddel, wie sie von in Fans auch genannt wird, scheint unbekannt zu sein.

Geburtstagsgrüße von Naddel: Bohlen-Ex hat Posting nicht selbst erstellt

Vor rund einem Jahr hatte sich die 58-Jährige aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach Schlagzeilen um Alkoholabstürze und Geldproblemen wollte sie ihr Leben wieder in geordnete Bahnen lenken, machte sich als Dekorateurin selbstständig. Vor wenigen Wochen meldete sich Nadja Abd el Farrag dann via Instagram bei ihren Followern zu ihrem Geburtstag zurück. Doch jetzt kommt raus: Der Post wurde offenbar nicht von ihr persönlich erstellt!

Dramatischer Appell an Nadja Abd el Farrag: "Seit Monaten kein Lebenszeichen"

Ein Freund der Bohlen-Ex soll aktuell ihren Instagram-Account betreuen. Jetzt hat er sich bei den Fans vorgestellt und einen Appell an Naddel persönlich gerichtet. "Alle haben sich gefragt: Wer ist der Typ da neben Nadja? Der Typ bin ich, Daniel, ich betreue Nadjas Profil seit Anfang 2022." Er mache sich Sorgen um den einstigen TV-Star, denn angeblich könne sie "Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden".

Die 58-Jährige sei dem Bericht ihres angeblichen Freundes zufolge von Beratern "komplett verarscht und ausgenommen" worden. Ob sie sich deshalb von ihrem Umfeld abgekapselt hat, ist nicht bekannt. Der Bekanntenkreis von Nadja Abd el Farrag macht sich große Sorgen. "Nadja, ich, nein, nicht nur ich, wir wollen, dass DU dich meldest, liebe Nadja. [...] Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur, dass du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. [...] Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir."

Fans in Sorge um Naddel: "Bitte melde dich"

Auch die Fans von Naddel sind durch diese Nachricht beunruhigt. In den Kommentaren wird die Ex von Dieter Bohlen dazu aufgerufen, sich bei Freunden zu melden. "Nadja, bitte melde Dich und verkünde einfach offiziell in einem kurzen Video, dass Du nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten möchtest, danach kannst Du ja auch Daniel kontaktieren, dass er das Profil löschen lässt und wir müssen uns keine Sorgen machen", erklärt ein Follower dazu. Die 58-Jährige selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.