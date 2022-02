Neuer Job für Bohlen-Ex Nadja Abd el Farrag: Naddel will jetzt dekorieren

Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, scheint eine neue Berufung gefunden zu haben. Die Ex von Dieter Bohlen will sich als professionelle Dekorateurin selbstständig machen.

Erneuter Wandel bei Naddel? Nach zahlreichen Jobs will sie sich jetzt selbstständig machen – als Dekorateurin.

Sängerin, Promi-Freundin, Model, Moderatorin, Werbegesicht – in ihrem Leben hatte Nadja Abd el Farrag schon so einige Karriere-Höhepunkte, aber auch genauso viele Tiefpunkte. Mit ihrer neuesten Idee will sie nun wieder ihre Fans begeistern.

Neuer Job für Naddel: "Ich will mein Können beweisen"

"Bald werdet ihr mich endlich wieder in Aktion erleben", kündigte Naddel vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Kanal an. Zahlreiche Follower waren gespannt, welchen Weg sie wohl dieses Mal einschlagen wird.

Wie die Ex von Poptitan Dieter Bohlen jetzt gegenüber der " " verraten hat, plant sie eine Laufbahn als Dekorateurin. Jeder könne sie buchen, um sein Zuhause von ihr umstylen zu lassen – ganz ohne Bezahlung.

"In der Anfangsphase verlange ich kein Honorar, will mein Können beweisen", erklärt Naddel dazu. Jedoch müssten die Kunden die Deko-Artikel selbst finanzieren und sich bei der Aktion für den Instagram-Account von Naddel filmen lassen.

Nadja Abd el Farrag als Dekorateurin: "Ich habe einfach ein Händchen dafür"

Aber wie kommt Nadja Abd el Farrag auf diese Geschäftsidee? Laut eigener Aussage habe sie viel Erfahrung in dem Bereich und sich auch bereits bei ihrem Ex ausgetobt. "Ich hatte schon immer ein Faible für Einrichtungen – schon bei Dieter in Tötensen, aber da war nix mehr zu retten!"

Von ihren Fähigkeiten scheint die 56-Jährige überzeugt zu sein. "Ich dekoriere ständig meine Wohnung um, habe einfach ein Händchen dafür, immer Geschmack bewiesen. Ich werde alle verblüffen." Ob Naddel damit endlich ihre Berufung gefunden hat? Zu wünschen wäre es ihr!