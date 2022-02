Brust-OP bei Michelle Hunziker: Tochter Aurora plaudert Geheimnis aus

Am Körper von Michelle Hunziker ist offenbar nicht mehr alles natürlich. Wie Tochter Aurora Ramazotti jetzt im italienischen TV ausplauderte, hat sich die Moderatorin die Brüste machen lassen.

Mit ihrer Show "Michelle Impossible", die aktuell im italienischen TV ausgestrahlt wird, verursacht Michelle Hunziker viel Wirbel. Erst sorgte ein Kuss mit Ex-Mann Eros Ramazzotti für Spekulationen um ein Liebes-Comeback. Aber auch die gemeinsame Tochter Aurora liefert mit ihrem Auftritt in der Sendung gerade Schlagzeilen, denn sie enthüllte ein gut gehütetes Geheimnis ihrer berühmten Mutter: Michelle Hunziker war beim Schönheits-Doc.

Aurora Ramazzotti enthüllt: Michelle Hunziker hatte Brust-OP

In der Promiwelt ist es ja schon lange nicht mehr verpönt, beim Aussehen professionell nachhelfen zu lassen. Einige profilieren sich gar über Botox, Implantate und Liftings. Michelle Hunziker jedoch hat bislang nie öffentlich über Eingriffe an ihrem Körper gesprochen. Das hat ihr jetzt also Tochter Aurora abgenommen.

"Brüste nach drei Kindern machen zu lassen ist vollkommen normal"

Laut der italienischen Zeitung " " sagte die 25-Jährige in der Sendung "Michelle Impossible" über die Oberweite ihrer Mutter: "Ich habe nie verstanden, warum du es nie gesagt hast: Brüste nach drei Kindern machen zu lassen ist vollkommen normal." Diese Enthüllung wollte Michelle Hunziker offenbar nicht auf sich sitzen lassen. "Weißt du, dass du wirklich verräterisch bist", soll sie ihrer Tochter entgegnet haben. "Ich will dich sehen, nachdem drei Töchter alles aufgesaugt haben, bis nichts mehr übrig ist."

Ob Michelle Hunziker noch weitere ästhetische Eingriffe an ihrem Körper vornehmen ließ oder die Brust-OP eine Ausnahme war, ist bislang nicht bekannt.