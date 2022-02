Liliana Matthäus zeigt ihren After-Baby-Body: "Bin erschrocken darüber..."

Nur wenige Tage nach der Geburt von Tochter Virginia "Gigi" White präsentiert die Ex-Frau von Lothar Matthäus ihren Modelkörper auf Instagram.

Liliana Matthäus, oder Kristina Nova, wie sie sich mittlerweile nennt, hat vor kurzem ein Kind bekommen. Nur 13 Tage nach der Geburt zeigt sie auf Instagram ihren Körper, der schon fast wieder so aussieht wie davor.

Liliana Matthäus: Nach der Geburt zurück zur Modelfigur

So ganz kann es das Model offenbar selbst nicht glauben. In ihrer Instagram-Story zeigt sie ein Foto, das sie in einem transparenten Ganzkörper-Anzug zeigt, und kommentiert es mit den Worten: "13 Tage nach der Entbindung. Es ist noch ein langer Weg, aber ich bin erschrocken darüber, wie schnell sich der weibliche Körper an die neue Situation anpasst."

Weshalb sie den etwas seltsamen Bodysuit trägt, wird in der Story davor erklärt: Liliana unterzieht sich Lymphdrainage-Behandlungen, um laut eigener Aussage alles, was sich in den unteren Schichten der Haut durch die Geburt angelagert hat, zu entwässern.

Liliana Matthäus scheint selbst fasziniert davon zu sein, wie schnell sich der Körper an die neuen Umstände gewöhnt hat. © Instagram/kristinanovaofficial

Lymphdrainagen sollen angeblich beim Abnehmen unterstützend wirken und für eine straffere Haut sorgen. Das alleine dürfte wohl nicht der Grund für Lilianas schlanken After-Baby-Body sein. Gut tun sie der frischgebackenen Mama aber wie es aussieht, und das ist schließlich das Einzige, was in diesem Fall zählt.