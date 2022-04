Freizügige Leni Klum: So sexy zeigt sie sich auf dem Coachella-Festival

Beim Coachella-Festival heißt weniger oft mehr, zumindest was das Outfit angeht. Model-Nachwuchs Leni Klum präsentiert sich wie so viele Promis in einem freizügigen Outfit.

27. April 2022 - 12:23 Uhr | AZ

Leni Klum lässt es auf dem Coachella-Festival krachen. (Archivbild) © imago images/APress