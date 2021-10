"Frau Keludowig?" Heidi Klum kannte Frauke Ludowig nicht

Sie ist die wohl bekannteste Promi-Moderatorin Deutschlands. Frauke Ludowig präsentiert seit 1994 das RTL-Klatschmagazin "Exklusiv". Doch obwohl Heidi Klum schon viele Interviews mit ihr hatte, kannte sie das RTL-Gesicht gar nicht so gut...

1992 wurde Heidi Klum bei einem Modelwettbewerb für Thomas Gottschalks RTL-Sendung "Gottschalk Late Night" entdeckt. Nur zwei Jahre später ging Frauke Ludowig mit dem Starmagazin "Exklusiv" auf Sendung, das noch heute sechs Mal pro Woche im Programm läuft.

Frauke Ludowig stellte Heidi Klum bereits hunderte Fragen

Seitdem hat Frauke Ludowig wirklich viele Promis kommen und gehen sehen. Heidi Klum zählte zu jenen VIPs, die die Moderatorin in der fast 30-jährigen Sendungsgeschichte am häufigsten interviewt hat. Die Zuschauer glauben: Diese beiden Frauen kennen sich wirklich gut. Aber Pustekuchen...

Tom Kaulitz, Heidis Ehemann, plaudert in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" aus, dass das Topmodel viele viele Jahre gar nicht so gut über die TV-Journalistin informiert war und ihren korrekten Namen gar nicht kannte.

Kannte Heidi Klum den richtigen Namen von Frauke Ludowig nicht?

Kaulitz, der seit 2018 mit Heidi Klum liiert ist, erzählt in einer aktuellen Podcast-Folge: "Wir waren zu Hause und haben uns darüber unterhalten, was wir die nächsten Tage so machen und irgendein Promo-Trip stand an, wo ich auch ein Interview mit RTL haben sollte. Da meinte ich aus Spaß, dass ich dann bestimmt ein Interview mit Frauke führe. Denn sie ist ja sozusagen das Gesicht von RTL."

Laut Tom soll Heidi ihn nur ratlos angesehen haben. Heidi hakte nach: "Frauke? Welche Frauke?" Tom half weiter: "Na, Frauke Ludowig." Heidi Klum lachte los. Tom erklärt weiter, dass Heidi Klum all die Jahre gedacht habe, dass die Moderatorin "Frau Keludowig" heißen würde...

Noch heute sei es ein Running Gag. Und sicherlich kann auch Frauke Ludowig als Kölsche Frohnatur und Show-Profi darüber lachen.