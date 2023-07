Franca Lehfeldt zeigt sich ungeschminkt – Ehemann Christian Lindner gefällt's

Franca Lehfeldt tritt in der Öffentlichkeit stets durchgestylt von Kopf bis Fuß auf – nun hat sie ihren Followern auf Instagram eine privatere und ungeschminktere Variante von sich gezeigt.

Franca Lehfeldt im gewohnten Look auf dem roten Teppich mit Ehemann Christian Lindner

Top gestylt und makelloses Make-up: So kennt man Moderatorin und und Autorin Franca Lehfeldt. Auf Instagram zeigt sie sich nun ungewohnt natürlich. Das scheint auch ihrem Ehemann Christian Lindner zu gefallen.

Auf dem Instagram-Kanal der 33-Jährigen findet man hauptsächlich professionelle Fotos, auf denen die Journalistin meist auch stark geschminkt ist. Umso überraschender ist da für ihre fast 130.000 Follower ein privater Schnappschuss, der sich unter die Bilder geschlichen hat. Auf dem Foto sitzt sie in Reitbekleidung auf ihrem Hengst Fritzi, die Haare sind zurückgebunden, von ihrem sonst der ausdrucksstarkem Make-Up ist nichts zu sehen.

Christian Lindner mag Instagram-Foto von Franca Lehfeldt

Ihrem Ehemann, Finanzminister Christian Lindner, scheint der Anblick zu gefallen, immerhin hat er dem Fotobeitrag (wie fast 4.500 weitere Fans) einen Daumen nach oben verpasst. Das Paar hat sich im Juli 2022 auf Sylt im Rahmen einer dekadenten und medienträchtigen Hochzeit das Ja-Wort gegeben.

Ihr letztes Mal im Sattel scheint allerdings eine Weile her zu sein, zumindest erzählt Lehfeldt, dass sie sich zu Ostern das Steißbein gebrochen hätte und in der zwangsverordneten Reitpause wohl einiges an Kondition eingebüßt habe.