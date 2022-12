Florian David Fitz über seine Kinder, Sexualität und warum er "nichts ausgelassen" hat

Dreharbeiten, Filmvorführungen, Talkshow-Auftritte – der Terminkalender von Florian David Fitz ist mal wieder prall gefüllt. Da will sich der Schauspieler und Autor an den Feiertagen Ruhe gönnen und fährt mit seinen Kindern einfach weg. Jetzt hat Fitz über Privates und seine sexuelle Orientierung gesprochen.

Im Frühjahr 2022 teilte Florian David Fitz überraschend mit, dass er Vater geworden ist. Über sein Privatleben und seine Kinder spricht der Schauspieler selten, doch jetzt hat er einen Einblick gewährt, wie Weihnachten dieses Jahr gefeiert wird – nämlich gar nicht.

Kein Weihnachten bei Florian David Fitz: "Wir hauen einfach ab"

In der " " plauderte Florian David Fitz mit Gastgeberin Barbara Schöneberger, wie er sich die weihnachtlichen Feiertage 2022 vorstellt. "Dieses Jahr lasse ich es, wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben, ausfallen", sagte er dazu. Seine Kinder seien noch so klein, dass sie das Fest "noch nicht mitbekommen".

Selten so privat: Florian David Fitz spricht über seine Kinder

Das bedeutet, kein geschmückter Baum und keine Geschenke im Hause Fitz. Doch was macht der Schauspieler und Autor stattdessen? "Wir hauen einfach ab und wir tun so, als gäbe es das nicht." Für seine Kinder sei das kein Problem, wie auch Barbara Schöneberger beipflichtete: "Das wissen die dann gar nicht mehr."

Florian David Fitz verrät: Davon sind seine Kinder aktuell total begeistert

Doch nächstes Jahr, da ist sich der Schauspieler sicher, wird ein ausfallendes Weihnachtsfest nicht mehr möglich sein, denn seine Familie scheint großen Wert auf das Fest zu legen. "Ich habe da nichts zu sagen, da ist alles Familien-bestimmt, was da stattfindet", erklärte er dazu.

Zwillings-Buben lieben Bagger: "Das Interesse kommt nicht von mir"

Auch mit der AZ hat Florian David Fitz vor wenigen Tagen über seine Zwillinge gesprochen. Bei der Premiere seines neuesten Films "Oskars Kleid" verriet er, wovon seine Zwillinge aktuell begeistert sind. "Bei meinen Kindern ist Bagger gerade das Thema. Das kommt nicht von mir, ich hab' kein Interesse an Baggern." Zudem hat er auf dem roten Teppich verraten, dass es sich um zwei Buben handelt.

In der "FAZ" spricht Florian David Fitz darüber, dass er die nächste Zeit wohl eher kein Regisseur sein wird – um Zeit für seine beiden Jungs zu haben: "Wenn ich einen Film mache und nicht nur das Buch schreibe, sondern auch den Dreh vorbereite und danach im Schneideraum sitze, vergehen mindestens zwei Jahre, in denen ich wenige Wochenenden freihabe." Und weiter: "Das ist nicht das, was gerade geht und was ich gerade möchte. Ich will die Kinder ja mitbekommen."

Als Vater müsse der 48-Jährige nun andere Prioritäten setzen. "Es gibt eine Zeit davor in meinem Leben, und es wird eine Zeit danach geben. Mache ich eben Regie, wenn wieder eine andere Phase ist."

Florian David Fitz: Ein schwuler Schauspieler will nicht immer nur schwule Rollen spielen

Und offen wie noch nie hat Florian David Fitz im Zuge der "Oskars Kleid"-Promotion über queere Rollen samt queeren Darstellern gesprochen. Er hält nichts davon, dass beispielsweise eine schwule Filmrolle nur noch mit einem homosexuellen Schauspieler besetzt werden sollte. "Das ist doch nicht der Grund, wieso ich Schauspieler geworden bin – um mich die ganze Zeit selbst zu spielen. Wenn man das zu Ende führt, funktioniert Geschichten-Erzählen nicht mehr. Dann wäre Empathie etwas Schlechtes, dann wäre das alles eine Anmaßung", sagte Florian David Fitz der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Keine fixen Rollenbilder bei sexuellen Orientierung

Florian David Fitz lehnt fixe Rollenbilder ab: "Wir sind alle ein bisschen Grauschattierungen: Ein paar wenige sind bei 99 Prozent dunkelmitternachtsgrau / fast schwarz, ein paar sind strahlend baumarktweiß, und der Rest von uns irgendwo dazwischen." Auch an Stereotypen und Rollenbilder bei der sexuellen Orientierung glaubt Fitz nicht. Wo er sich selbst einordne? Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagt er: "Sagen wir, ich habe in meinem Leben nichts ausgelassen. Obwohl, ein paar Sachen schon."