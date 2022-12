Mariah-Carey-Moment für Sophia Thiel: In dieses Kleid musste sie eingenäht werden

Mit ihrem eleganten Look sorgt Sophia Thiel bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala für einen glamourösen Auftritt. Doch in das schwarze Kleid, das extra für sie angefertigt wurde, konnte die Fitness-Influencerin nicht einfach reinschlüpfen, wie sie offenbart.

Schulterfreies Kleid mit schwarzer Schnürkorsage und Samt-Handschuhe – Sophia Thiel zog mit ihrem Outfit bei der Gala für die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" definitiv alle Blicke auf sich. Vorab erlebte sie ihren ganz persönlichen Diva-Moment, wie sie im " -Gespräch mit Moderatorin Cathy Hummels verriet.

"Mariah Carey 2.0": Sophia Thiel erlebt eigenen Diva-Moment

Einfach mal schnell ins Kleid hüpfen und über den roten Teppich stolzieren war für Sophia Thiel nicht drin, denn ihr Styling für den Abend gestaltete sich durchaus anspruchsvoll. "Du wurdest in dein Kleid mehr oder weniger eingenäht – Mariah Carey 2.0", witzelte Cathy Hummels über die Aufmachung ihrer Freundin.

Tatsächlich wurde die Fitness-Influencerin in ihr Dress eingearbeitet, wie sie dazu erklärte: "Ja, so ein bisschen. Ich wollte unbedingt ein eigenes Kleid anfertigen lassen." Dafür wurde Sophia Thiel vom Styling-Team extra eingenäht und mit einer Korsage eingeschnürt. "Wie damals, als man die Frauen wirklich festgeschnürt hat, dass sie kaum atmen konnten."

Sophia Thiel auf dem roten Teppich bei der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder" in Berlin. © IMAGO / Eventpress

Cathy Hummels begeistert über Sophia Thiels Look: "Es sieht grandios aus!"

Viel Bewegungsfreiheit hatte sie in dem aufwändigen Kleid jedoch nicht. "Meinen Körper zu formen, ist ja auch eine Herausforderung", sagte Sophia Thiel lachen. "Man muss ja schonmal alles in Form bringen, wenn man schon was hat." Die Mühe scheint sich gelohnt zu haben, denn Promi-Freundin Cathy Hummels zeigte sich begeistert. "Es sieht grandios aus!"

Damit erlebte Sophia Thiel ihren ganz eigenen Mariah-Carey-Moment, denn die Diva lässt sich meist vor Auftritten auch in ihre Kleidung einnähen. Und bei dem Anblick der Fitness-Influencerin hat sich die Aufmachung definitiv gelohnt.