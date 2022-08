Flitzer-Alarm bei Beatrice Egli: Unbekleidete Fans entern die Bühne

Einmal nackt einen Purzelbaum vor Beatrice Egli schlagen: Das war wohl ein Traum von zwei Fans, der jetzt auf einer Bühne in der Schweiz in die Tat umgesetzt wurde. Wie reagierte die Schlagersängerin auf die Flitzer?

Mit dieser überraschenden Showeinlage haben weder Beatrice Egli noch die Zuschauer gerechnet. Bei einem Auftritt in ihrer Heimat Schweiz sind zwei Fans am Samstag (27. August) pudelnackt über die Bühne geflitzt. Ein ungewohnter Anblick, wie die Sängerin anschließend zugab.

Nackte Fans rennen zu Beatrice Egli auf die Bühne

Beatrice Egli hat den Zwischenfall selbst in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. Mitten in einem Song rannten zwei unbekleidete Herren an ihr vorbei, einer schlug sogar noch einen Purzelbaum direkt vor ihren Füßen. Die Security bekam die beiden auf der Bühne nicht zu fassen, sie flüchteten nach dem Nackt-Intermezzo wieder in den Zuschauerbereich.

Flitzer-Alarm: So reagiert Beatrice Egli

Zunächst realisierte die DSDS-Siegerin die absurde Situation gar nicht. Egli blickte erschrocken auf den ersten Mann, der plötzlich auf der Bühne war. Als sie erkannte, dass die Flitzer keine hautfarbene Kleidung trugen, sondern tatsächlich hüllenlos waren, entfuhr ihr ein lachendes "Oh mein Gott".

Beatrice Egli versuchte zwar ihr Programm fortzusetzen, konnte sich ein Lachen aber nicht verkneifen. "Wie viele Nackte kommen jetzt noch?", fragte sie ihr grölendes Publikum und änderte sogar den Text ihres Songs: "Ich habe schon lange nicht mehr nackt einen [Mann, d.R.] vor mir gesehen!"

Bei ihrem Auftritt in Gelsenkirchen am nächsten Tag kam es dann zu keiner weiteren Flitzer-Überraschung, wie sie in ihrer Instagram-Story betonte: "Heute waren alle angezogen und keiner hat einen Purzelbaum gemacht." Für die Schlagersängerin sei das Erlebte ein "absolutes Highlight-Wochenende" gewesen.