Inneneinrichtung Zuhause: Simone Mecky-Ballack zeigt ihre Villa am Starnberger See

Wie lebt eigentlich die High Society in und um München? Simone Mecky-Ballack hat die Pforten ihrer Villa am Starnberger See geöffnet und präsentiert ihr luxuriöses Zuhause – mit reichlich Bling-Bling!

29. August 2022 - 12:54 Uhr | AZ

Simone Ballack zeigt ihr privates Zuhause. © BrauerPhotos