Patricia Blanco: Merkwürdiger Heiratsantrag von Freund Andreas Ellermann: "Ist das dein Ernst?"

Nach drei Jahren Liebe macht Andreas Ellermann seiner Partnerin einen Heiratsantrag der besonderen Art. Patricia Blanco: "Ist das dein Ernst?"

Auf dem Pariser Eiffelturm, am weißen Karibik-Strand oder im Helikopter über dem Tegernsee – es gibt so viele schöne Möglichkeiten, einen romantischen Heiratsantrag zu machen. Patricia Blancos Freund entschied sich in einem skurrilen Moment, die Frage aller Fragen zu stellen. Zwar sind die beiden schon verlobt, doch Andreas Ellermann fragte einfach nochmal – mitten in einem Interview auf einer

"Die Alte ist sowieso immer in irgendwelchen Boutiquen"

"Diesen Ring habe ich eben eingekauft und diesen Ring wird sie im nächsten Jahr von mir bekommen. Und ich frage dich jetzt einfach mal: 'Möchtest du im nächsten Jahr meine Frau werden?'", so Ellermann in der Interviewsituation zu seiner Liebsten. Patricia Blanco ist entsetzt: "Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so was Seltsames.... Was ist das jetzt?" Er entgegnet: "Ich habe gedacht, scheißegal, ich kauf das einfach, weil die Alte ist sowieso immer in irgendwelchen Boutiquen oder kauft sich irgendwie was oder ist mit ihren Haaren unterwegs."

Patricia Blanco ist vom Heiratsantrag entsetzt

Patricia Blanco ist fassungslos – aber offenbar nicht wegen des frauenfeindlichen Untertons. Die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco lacht in die Kamera, ist aber von so viel Töl­pel­haf­tig­keit schon erstaunt: "Sorry, Leute, ich habe viel erlebt, aber so einen Schmarrn hab ich noch nie erlebt. Das muss ich jetzt sagen. Ist das dein Ernst?"

Andreas Ellermann lässt sich nicht kritisieren und sagt zu seiner Partnerin: "Wenn du Ja sagst, dann kriegst du den, wenn du Nein sagst, dann heirate ich was weiß ich wen." Die Emotionen kochen anschließend über. Nüchtern ist das Gespräch längst nicht (mehr).

"Die Sparschweine" seien "noch nicht voll": Hochzeit erst 2023

Eigentlich wollte die 51-Jährige nach drei Jahren Beziehung ihren Partner heiraten, doch heuer klappt es doch nicht mehr mit einer Hochzeit, erklärt Andreas Ellermann. "Die Sparschweine" seien "noch nicht voll", insofern folge die Trauung erst im kommenden Jahr. Patricia Blanco kommen die Tränen. Ob vor Schock, Vorfreude oder Verzweiflung verrät sie nicht. Einen Kuss gibt es aber trotzdem.

Das Promipaar hat sich bereits im Juni 2020 verlobt, damals gab es für Blanco einen 4.000-Euro-Ring. Das neue Schmuckstück zur Interview-Verlobung soll laut Ellermann 11.500 Euro wert sein – und der Hochzeitsring werden. "Bis es so weit ist, bleibt er aber bei mir."