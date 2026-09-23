Die Abendzeitung berichtete damals exklusiv über die Liebe mit dem Altersunterschied von über zwei Jahrzehnten. Nach der Verlobung wagen Clever-fit-Gründer Alfred Enzensberger und die schöne Fitness-Influencerin Stephanie Davis die nächsten großen Schritte...

Dieses Paar strahlt so viel Herzenswärme und Liebe aus. Stephanie Davis (34) und Clever-fit-Gründer Alfred Enzensberger (57) können kaum die Hände und Lippen voneinander lassen, als die Abendzeitung die beiden auf dem Oktoberfest trifft. Dort stellten Beauty-Doc Luise Berger und Tochter Eleonora ihre Zusammenarbeit mit Heidi Klums Tochter Leni (22) vor.

Stephanie Davis und Alfred Enzensberger wollen eine Familie gründen

"Wir sind total glücklich", haucht die erfolgreiche Influencerin (1,5 Mio. Instagram-Follower), während der einstige Eigentümer der Clever-fit-Fitnesskette grinst und seine Stephanie busselt. Vor rund zwei Jahren berichtete die Abendzeitung exklusiv über dieses neue Promi-Traumpaar.

Jetzt erfährt die Abendzeitung: Nach der bereits erfolgten Verlobung wollen Stephanie Davis und Alfred Enzensberger eine eigene kleine Familie gründen. Auch die Hochzeit ist bereits in Planung.

Die AZ traf Alfred Enzensberger und Stephanie Davis auf dem Oktoberfest. © API/Michael Tinnefeld

Scheidung der Enzensbergers läuft noch

Pikant: Die Scheidung von Alfred Enzensberger und Noch-Ehefrau Aida ist noch nicht durch. Aida Enzensberger (52) ist weiterhin wütend. Sie hat die Trennung (angeblich via WhatsApp) nicht verarbeitet, macht immer wieder mit skurrilen Instagram-Storys von sich reden und hofft auf eine angemessene Abfindung nach fast 20 Jahren Ehe. Der Streit ist nicht beigelegt. Die öffentlichen Beleidigungen gehören inzwischen allerdings der Vergangenheit an.

Stephanie Davis zieht nach München: Neues Haus am Englischen Garten

Alfred Enzensberger und Stephanie Davis blicken derweil längst nach vorn. Doch der smarte Geschäftsmann plant mit seiner Stephanie eine gemeinsame Zukunft. Für immer. Die Liebe beflügelt Stephanie Davis und Alfred Enzensberger. Das kann auf der Wiesn jeder sehen.

Beim Wiesn-Event von Eleonora Berger, Leni Klum und Dr. Luise Berger waren auch Stephanie Davis und Alfred Enzensberger eingeladen. © API/Michael Tinnefeld

"Wir beziehen nach dem Oktoberfest unser neues Haus am Englischen Garten", sagt das Paar der AZ. Die Österreicherin zieht damit fest nach München. "In die Großstadt", lacht die attraktive und fitte Blondine. Noch wohnen die beiden in einem Münchner Hotel. "Den Umzugsstress tun wir uns während des Oktoberfestes definitiv nicht an!"

Ist Stephanie Davis bald schwanger? "Wir planen Nachwuchs"

Davis und Enzensberger, die bereits am ersten Wiesn-Tag mit Daller-Tracht im Weinzelt feierten, freuen sich nach all den Reisen auf das Gefühl, endlich zusammen angekommen zu sein: "Wir sind jetzt seit etwa zwei Jahren zusammen und planen unsere Hochzeit für nächstes Jahr sowie Nachwuchs. Wir waren viel unterwegs, haben uns die Welt angeschaut, aber jetzt freuen wir uns auf unser gemeinsames Nestchen."

Auch beim Thema Fitness haben die beiden, wenig überraschend, ihre eigenen Tricks. Wie bleiben die Fitness-Profis trotz Wiesn-Schmankerl und Festbier in Form? Enzensberger verrät: "Das Wichtigste ist natürlich, zwischendurch immer Wasser und nicht nur Bier zu trinken. Und am nächsten Tag, wenn man dann ausgeschlafen ist, dann am besten ein paar Liegestütze, eine Runde aufs Laufband oder einen Spaziergang, um den Kreislauf wieder in Schuss zu bringen." Stephanie Davis ergänzt: "Was auch super hilft, sind Hyaluron und Kollagen zum Trinken – das gibt der Haut von innen heraus die Feuchtigkeit zurück." Doch am schönsten macht freilich die Liebe. Das sieht man Stephanie Davis und Alfred Enzensberger an.