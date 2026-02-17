Finanz-Zoff bei Bill und Tom Kaulitz: "Du mischt dich zu sehr in mein Leben ein"

Bill und Tom Kaulitz dürften finanziell längst ausgesorgt haben, denn mit ihrer Band Tokio Hotel feiern sie noch immer weltweite Erfolge. Dennoch macht sich jetzt der Ehemann von Heidi Klum Sorgen ums liebe Geld – Grund ist das Kaufverhalten seines Bruders.

Designer-Handtaschen, Marken-Klamotten, teuerster Schmuck – für Bill Kaulitz (36) kann es an Prunk nie genug sein. Der Sänger shoppt gern und macht daraus kein Geheimnis. Seinem Bruder Tom (36) gefällt diese Angewohnheit gar nicht.

Tom Kaulitz konfrontiert Bruder Bill: "Du bist kaufsüchtig"

Der Gitarrist von Tokio Hotel meint im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder: "Du bist kaufsüchtig. Und ich mache mir Sorgen um mein Geld. Weil irgendwann wird der Bruder angeschnorrt." In einer aktuellen Folge des Podcasts " " versucht er, Bill Kaulitz zum Umdenken anzuregen. Der Schwager von Heidi Klum (52) habe sich in letzter Zeit viel zu viele Dinge angeschafft.

Bill Kaulitz fällt Urteil: "Du mischst dich viel zu sehr in mein Leben ein"

Bill Kaulitz hat für die Kritik seines Bruders nur wenig Verständnis: "Du kommst in mein Haus rein und regst dich auf. [...] Merkst du eigentlich noch was? Gehts dir gut?" Der Tokio-Hotel-Frontman fällt ein klares Urteil: "Du mischst dich viel zu sehr in mein Leben ein. Dass du dich darüber aufregst, dass ich mir nen neuen Toaster zulege, dass dich das überhaupt tangiert... Ich kann doch tun und lassen in meinem Zuhause, was ich möchte."

Ist Bill Kaulitz zu kauflustig? Sein Bruder Tom meint klar: Ja. © imago/Bestimage

﻿An Geld mangelt es bei Bill und Tom Kaulitz bekanntlich nicht. Durch Werbeeinnahmen, große TV-Projekte und nicht zuletzt den Erfolg der Band Tokio Hotel rollt der Rubel. Doch Bills Kauflust scheint ein Ticken zu groß zu sein.

Tom Kaulitz verärgert: Bill erklärt sein Verhalten

Bereits in einer vorherigen Folge von " " sprach Tom seinen Bruder auf sein Kaufverhalten an. "Du hast mittlerweile viel Tinnef. Gerade so Dimmer und hier sind jetzt gerade wieder so neue Lämpchen angekommen. Da hast du dann gleich wieder zehn davon irgendwo rumstehen und dann bestellst du wieder. Du bist kaufsüchtig mittlerweile, glaub ich wirklich." Der gemeinsame Assistent der Kaulitz-Brüder sei geradezu damit beschäftigt, jeden Tag neue Anschaffungen von Bill zu verräumen.

Laut Tom Kaulitz besonders ärgerlich: Sein Bruder nutze ein Großteil der gekauften Dinge überhaupt nicht. Zumindest hierbei zeigte sich Bill einsichtig und erklärte sein Verhalten: "Ich kaufe, weil ich denke: Erst mal haben, haben, haben." Ob der Sänger durch Toms Worte seine Shoppingbereitschaft überdenkt? Das bleibt abzuwarten...