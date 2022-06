Filter-Experiment bei Carmen Geiss: Fans finden es "gruselig"

Carmen Geiss probiert auf Instagram gerne neue Tricks und Filter aus. Doch von dem aktuellen Video sind einige Fans nicht begeistert.

In den sozialen Medien gibt es inzwischen jede Menge Filter, mit denen man das Aussehen bearbeiten kann. Mit nur einem Klick kann man sich jünger schummeln, sich in eine Comicfigur verwandeln oder animierte Details hinzufügen. Carmen Geiss probiert gerne mal verschiedene Funktionen aus. Doch ihr neuestes Experiment ist offenbar nach hinten losgegangen, wie einige Fans feststellen.

Carmen Geiss experimentiert gerne mit Filter-Funktion

"Filter sind echt was Geiles, jetzt hab ich sogar zwei Hasen", sagt die Millionärsgattin in einem Instagram-Clip. Auf ihrem Kopf und auf ihrer Schulter sind dabei zwei weiße Kaninchen zu sehen. "Es gibt so mega Filter, wenn ich dann mal Zeit habe, experimentiere ich gerne damit. Mögt ihr diese Art von Experimenten auch?", fragt sie ihre Follower.

Fans sind nicht begeistert von Carmens Instagram-Video: "Schwachsinn"

In den Kommentaren bekommt Carmen Geiss wenig Zuspruch für ihr Video. Einige User erklären, diese Art von Spielerei sei "was für Kinder", man habe "keine Zeit" für so etwas oder schlicht kein Interesse daran. Die Ehefrau von Unternehmer Robert Geiss wird aber nicht nur für die animierten Hasen kritisiert.

Der Filter hat auch eine weitere Funktion und lässt ihr Gesicht seltsam faltenfrei erscheinen. "Gruselig. Du bist eben keine 20 mehr", schreibt ein Fan dazu. Ein weiterer wird noch deutlicher: "Filter sind der größte Schwachsinn. Man sollte zu seinem Alter, seinem Aussehen und vor allem zu sich selber stehen und sich nicht selbst betrügen. Das Alter bringt halt auch äußerliche Veränderungen mit sich, so ist der Lauf der Zeit und das ist auch gut so."

Carmen Geiss ist aber nicht das einzige Mitglied der Millionärsfamilie, das für Instagram-Fotos abgewatscht wird. Ehemann Robert musste sich schon spöttische Kommentare aufgrund seiner Frisur gefallen lassen. Auch der Lifestyle der Geissens steht häufiger in der Kritik. Doch die TV-Stars und Unternehmer lassen sich deshalb nicht entmutigen und präsentieren weiterhin ihr Leben in der Öffentlichkeit.