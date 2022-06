Cora Schumacher schimpft über Jenny Elvers: "Schwacher, armseliger Charakter"

Das Liebes-Chaos zwischen Jenny Elvers, Marc Terenzi und Cora Schumacher erreicht im Finale von "Club der guten Laune" seinen dramatischen Höhepunkt. Während das neue Promi-Paar seine Liebe zelebriert, kocht die Nebenbuhlerin vor Wut und lässt ihren Frust in Form einer Schimpftirade freien Lauf.

Zwei Trash-TV-Beautys und ein strippender Sänger: Mit diesen einfachen Zutaten hat Sat.1 in der Show "Club der guten Laune" das Promi-Liebes-Chaos des Jahres kreiert. In der Finalfolge der Reality-Sendung kommt es zum Zicken-Eklat zwischen Jenny Elvers, Marc Terenzi und Cora Schumacher.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Club der guten Laune". Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (29. Juni, 22.40 Uhr, Sat.1) ausgestrahlt.

Cora Schumacher sauer: Jenny Elvers und Marc Terenzi outen sich als Paar

Aber was ist eigentlich passiert? Cora Schumacher fand Marc Terenzi ganz toll, schmuste mit ihm im Bett und es kam sogar zu einem Kuss. Doch als Jenny Elvers in die thailändische Villa einzog, war die Rennfahrer-Ex abgemeldet. Es gab Lästereien, Tränen und viele verwirrte Promis. Zum Abschluss treffen jetzt alle Kandidaten noch einmal aufeinander, was vor allem eine Dame in Rage versetzt.

Jenny Elvers und Marc Terenzi hatten zwar während ihrer Teilnahme lediglich miteinander geflirtet, doch in der letzten Folge präsentieren sich die beiden als Paar. "Ja, wir mögen uns und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht", offenbart die Schauspielerin. "Es fühlt sich sehr schön an, und ich bin sehr happy – mal gucken, wohin die Reise so geht", schwärmt Jenny Elvers.

Marc Terenzi und Jenny Elvers zelebrieren ihre neue Liebe bei "Club der guten Laune". © SAT.1

Schumacher-Ex rechnet ab: "Für mich ist Jenny eine Bitch"

Cora Schumacher ist daran jedoch überhaupt nicht interessiert, wohin die Reise des neuen Promi-Liebespaares geht und blockt ein klärendes Gespräch mit Marc Terenzi ab. Über Jenny Elvers findet sie deutliche Worte und sagt: "Sie wusste genau, dass ich Marc gern habe. Das zeigt eigentlich, was sie für einen schwachen, armseligen Charakter hat." Die Freundschaft zwischen den Damen hätte sich damit erledigt, betont die Ex von Ralf Schumacher während den Dreharbeiten. "Die wahre Maske von Jenny Elvers ist heute gefallen. [...] Für mich ist Jenny eine Bitch."

Cora Schumacher ist wütend, dass Jenny Elvers und Marc Terenzi ein Paar sind. © SAT.1

Für Jenny Elvers überschreitet Cora Schumacher "leider eine Grenze"

Jenny Elvers selbst kann die Reaktion ihrer ehemaligen "Club der guten Laune"-Mitstreiterin nicht nachvollziehen. "Hätte sie jetzt ein einziges Mal gesagt: 'Mensch Jenny, ich habe mich in den verliebt, bitte lass die Finger von dem!', dann hätte ich sicherlich hier Rücksicht genommen", erklärt sie dazu. Dass Marc Terenzi keine romantischen Gefühle für Cora Schumacher habe, müsse sie akzeptieren. "Wie Cora sich verhält, überschreitet sie leider eine Grenze."

Ob die beiden Promi-Damen endgültig miteinander brechen und künftig nicht mehr miteinander sprechen werden, bleibt abzuwarten. Schon so manche VIP-Streithähne haben sich nach einem Eifersuchts-Zoff doch wieder vertragen. Vielleicht besteht für Jenny Elvers und Cora Schumacher noch Hoffnung.