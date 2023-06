Filmfest München feiert Eröffnung und ein Jubiläum

In der Isarphilharmonie ist das Münchner Filmfest eröffnet worden. Dieses Jahr gibt es einen besonderen Grund zum Feiern: Das Festival begeht seinen 40. Geburtstag.

Mit dem Streifen "The Persian Version" ist am Freitag das 40. Filmfest München eröffnet worden. Zahlreiche Promis und Filmschaffende feierten danach in der Münchner Isarphilharmonie.

Diana Iljine: "Das sind unvergessliche Momente"

Die 40. Ausgabe des Festivals war zugleich die letzte für Leiterin Diana Iljine, die sich zum 1. Oktober nach zwölf Jahren verabschiedet. Iljine habe das Fest "modernisiert und ihm mehr Strahlkraft verliehen", sagte Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne).

Die scheidende Chefin verbindet mit dem Festival "unvergessliche Momente". "Ich hab sehr viele gute Erinnerungen", sagte sie am Freitag kurz vor der Eröffnung der 40. Ausgabe. "Ein Highlight war sicherlich, die tollen Frauen zu treffen. Die Sofia Coppola war da, die Emma Thompson saß neben mir." Und die habe sich, als es Musik gab, sofort ihre High Heels ausgezogen. "Die konnte man nicht halten. Die ist auf die Bühne gesprungen und hat gesungen. Das sind unvergessliche Momente", erklärt Iljine.

Promi-Trend auf dem Filmfest: Sneakers statt High Heels?

Verzicht auf High Heels war auch in diesem Jahr ein Thema: Viele Damen ließen die unbequemen High Heels im Schrank und entschieden sich für flache Schuhe, darunter unter anderem Söder-Tochter Gloria Sophie Burkandt, Schauspielerin Veronica Ferres (in Sneakers) wie auch Ferres-Tochter Lilly Krug (in Boots).

Das Filmfest läuft bis zum 1. Juli und zeigt 147 Filme aus aller Welt. Viele gehen ins Rennen um einen der vielen Festival-Preise. Auch viele Ehrengäste werden erwartet wie die Schauspielerin Barbara Sukowa. Sie stellt ihren neuen Film "Dalíland" vor und erhält den Ehrenpreis CineMerit Award. Die Retrospektive ist der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner gewidmet und die Hommage der Künstlerin Shu Lea.