Fiese Fotomontage: Cora Schumacher erneut von Ralfs Partner provoziert

Cora Schumacher liefert sich aktuell eine Werbeschlacht mit ihrem Ex-Mann Ralf. Inzwischen mischt auch der Freund des einstigen Formel-1-Piloten mit – und legt jetzt mit einer Provokation nach: Welche Botschaft hat Etienne an die Ex seines Partners?

Ralf Schumacher und sein Partner Etienne sind wohl nicht so gut auf Cora Schumacher zu sprechen.

Mit einer glücklichen Patchwork-Familie wird das wohl nichts mehr im Hause Schumacher. Nachdem Ralf Schumacher sich öffentlich zu seiner Homosexualität und damit auch zu Partner Etienne Bousquet-Cassagne bekannt hatte, eskalierte Ex-Frau Cora öffentlich. Inzwischen hat sich der Rosenkrieg ins TV verlagert, denn die drei Beteiligten liefern sich eine unerbittliche Schlacht in der Werbung. Jetzt hat der Freund von Ralf Schumacher nachgelegt.

Etienne Bousquet-Cassagne provoziert erneut Cora Schumacher

Zuerst war es Cora Schumacher, die sich mit einem Spot für den Autovermieter Sixt über eine Werbung ihres Ex-Mannes lustig machte. Von dem Clip sind bereits zahlreiche Remixes erschienen, unter anderem auch von einem Münchner Musik-Duo. Vergangene Woche ist Etienne Bousquet-Cassagne in den hitzigen Schlagabtausch eingestiegen und wirbt inzwischen für den Münchner Autovermieter Finn.

In seiner Instagram-Story hat Ralf Schumachers Partner nun einen Beitrag seines Werbekunden repostet. Darauf ist das berühmte Meme "Distracted Boyfriend" zu sehen, auf welchem ein Mann einer anderen Frau hinterherschaut, während seine Partnerin neben ihm läuft. Jedoch wurden die Köpfe der drei Personen durch die zerstrittenen Promis ersetzt. Etienne wird damit zum Objekt der Begierde für Ralf Schumacher, der sich für ihn von Ex Cora abwendet. Dazu steht der Werbeslogan: "Zeit für den richtigen Partner."

Seitenhieb vom neuen Freund des Ex-Mannes: Keine Reaktion von Cora Schumacher

Damit könnte Etienne Bousquet-Cassagne seine Widersacherin ordentlich provozieren. Cora Schumacher hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich von ihrem Ex-Mann und dessen neuen Partner keinen Maulkorb verpassen lassen möchte. Ob sie erneut nachlegen wird, ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit – bislang hält sie jedoch Funkstille.

Es gibt jedoch ein Familienmitglied, das sich aus der Werbeschlacht heraushält. David Schumacher, Sohn von Ralf und Cora, hat sich bislang nicht zu den öffentlichen Sticheleien seiner Promi-Eltern geäußert. Bekannt ist allerdings, dass er den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen haben soll. Der neue Machtkampf innerhalb seiner Familie könnte die Situation nun weiter verschlechtern.