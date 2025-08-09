Schumacher-Schlacht geht mit Etienne weiter: "Ohne Drama" und "richtigen Partner"

Nach dem Sixt-Spot, mit dem Cora Schumacher die "Du willst wissen, wie viel Dein Auto wert ist?"-Werbung ihres Ex-Mannes Ralf parodiert, meldet sich nun Ralfs Lebensgefährte Étienne mit einem eigenen Clip zu Wort und veräppelt damit sowohl Ralf als auch Cora.

Zwischen Cora Schumacher, Ralf Schumacher und dessen Partner Étienne ist eine wahre Werbespot-Schlacht entbrannt.

Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) scheint seit einigen Wochen allgegenwärtig zu sein. Entweder liest man in den Medien von seiner gescheiterten Ehe samt anschließendem Rosenkrieg mit Ehefrau Cora (48) oder man hört ihn fragen, ob man wissen möchte, wie viel dein Auto wert sei.

Der wird einem seit Monaten so penetrant um die Ohren bzw. Augen gehauen, dass er mittlerweile in den Sozialen Medien immer wieder persifliert wird.

Cora Schumacher veräppelt Werbespot von Ex-Mann Ralf

Im Fahrwasser dieser Parodien gelang der Autovermietung Sixt ein genialer Schachzug. Sie holten Cora Schumacher an Bord, die in einem Sixt-Werbespot mit einzelnen Aussagen, Bemerkungen und Gesten ihren Ex Ralf veräppelt. Mit Sprüchen wie "Nee, das ist mir bummsegal. Aber möchtest du wissen, wie günstig dieser schicke 1er-BMW bei Sixt ist?" sorgt die 48-Jährige für zahlreiche Lacher im Internet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Und weil es mittlerweile Mode geworden ist, den Original-Werbespot von Ralf Schumacher zu parodieren, kommt nun auch Étienne Bousquet-Cassagne (35), der Lebensgefährte von Ralf Schumacher, mit einem eigenen Clip um die Ecke.

Im Stile des "Wir kaufen dein Auto"-Spots wirbt der 35-Jährige für den Münchner Mietwagenanbieter Finn. Dabei nimmt der Franzose aber nicht nur seinen geliebten Ralf Schumacher auf den Arm, sondern schießt vor allem genüsslich gegen den Sixt-Spot von Schumacher-Ex Cora.

Ralf-Partner Etienne kontert Cora-Parodie

Seine Aussage "Die ganzen Sparabos sind mir bummsegal" ist eine deutliche Breitseite in Richtung Cora. Auch "Zeit sich von seinem alten Partner zu trennen", "Zuverlässig, entspannt, flexibel und ohne Drama" oder "Zeit für den richtigen Partner" dürfen in erster Linie als klare Konter gegen die 48-Jährige zu verstehen sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Am Ende des Clips sieht man auf dem Smartphone-Display ein Bild von Ralf Schumacher und der Bezeichnung "Schatzi", begleitet mit den Worten "Da muss ich ran gehen."

Bei Instagram haben Étienne und Finn mit dem Spot auf alle Fälle ins Schwarze getroffen. Neben zahlreichen Herz- und Applaus-Emojis sind auch zahlreiche begeisterte Kommentare wie "Herrlich, ich liebe es" oder "Hahahahahahaha ich kann nicht mehr. Ihr seid soo geil alle miteinander" zu lesen.

Ob diese kuriose und lustige Werbespot-Schlacht nun ein Ende hat? Man darf gespannt sein.