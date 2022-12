"Fettnäpfchen-Queen": Cathy Hummels entschuldigt sich für "unpassendes" Balenciaga-Outfit

Von Kopf bis Fuß in Balenciaga gekleidet stolziert Cathy Hummels durch Köln. Hat sie etwa nichts von dem Skandal um das Mode-Imperium mitbekommen? Doch, allerdings etwas zu spät, wie sie peinlich berührt erklärt.

Cathy Hummels zeigt gerne ihre modische Seite, probiert extravagante Styles aus und setzt auch mal auf große Labels. Doch wie sie aktuell durch die Straßen Kölns läuft, dürfte bei Mode-Fans wohl für Verwunderung sorgen. Die Münchner Influencerin präsentiert sich mit Poncho, Schal und Mütze von der Marke Balenciaga. Dass der Konzern gerade mit einem handfesten Skandal zu kämpfen hat, scheint sie dabei offensichtlich zu spät mitbekommen zu haben.

Cathy Hummels erklärt Balenciaga-Fauxpas: "Entweder frieren oder so ein Outfit tragen"

Am Mittwoch (7. Dezember) postet Cathy Hummels ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie ihren Fauxpas erklärt. "Ich habe von dem Balenciaga-Skandal erst heute mitbekommen", sagt die Ex von Mats Hummels kleinlaut und bezeichnet sich selbst als "Fettnäpfchen-Queen". Ihr Outfit findet Hummels nach dieser Erkenntnis selbst etwas "unpassend", denn auf ihrer Kleidung sind zahlreiche "Balenciaga"-Schriftzüge zu sehen.

Ein Kleiderwechsel kam für die Münchnerin jedoch nicht infrage. "Ich habe keine andere Jacke, keine andere Mütze und keinen anderen Schal dabei", erklärt sie im Clip weiter. "Also habe ich die Wahl: Entweder frieren oder so ein Outfit tragen." Wie unangenehm Cathy Hummels ihr Aufzug ist, wird durch ihr peinlich berührtes Lachen deutlich. Ihre Fans und Follower bittet sie um Nachsicht.

Skandal um Balenciaga: Worum geht es dabei?

Doch warum ist es der Influencerin unangenehm, sich in Kleidung von Balenciaga zu zeigen? Das Mode-Label hatte Ende November mit einer Kampagne für Empörung gesorgt. Auf Werbefotos waren Kinder zu sehen, die Teddybärtaschen im Fetisch-Look trugen. Auf einer weiteren Kampagne wurden im Hintergrund alte Gerichtsdokumente zu einem Urteil um Kinderpornografie gezeigt.

Via Twitter riefen Kritiker zum Boykott von Balenciaga auf. Promis wie Kim Kardashian verurteilen die Kampagne und unterstützen den Boykott. Cathy Hummels dürfte nach ihrem modischen Fehltritt vorerst wohl auch auf das Tragen der weltbekannten Marke verzichten.