Angebot aus Hollywood: Startet Motsi Mabuse in den USA durch?

Wird sich Motsi Mabuse mit ihrer fröhlichen Art bald auch in die Herzen der amerikanischen TV-Zuschauer tanzen?

Sitzt Motsi Mabuse nun bald auch in den USA am Jurypult?

Seit 2011 ist TV-Star Motsi Mabuse bereits Jurymitglied bei "Let's Dance". Wird sie diese Stelle jetzt auch in den USA antreten?

Die ehemalige Tänzerin sitzt auch im britischen Original der Tanzsendung namens "Strictly Come Dancing" in der Jury und erfreut sich dort großer Beliebtheit. Jetzt sollen auch die USA mit deren Pendant "Dancing with the Stars" bei ihr angeklopft haben, berichtet laut " " der britische "Mirror". Dort verlässt laut Bericht Len Goodman, seines Zeichens Jurymitglied der ersten Stunde, seinen Posten.

Motsi Mabuse bald bei "Dancing with the Stars?"

"Motsi ist eine freimütige und lebhafte Persönlichkeit. Sie wird im Vereinigten Königreich für ihren starken, unabhängigen Geist geliebt. Jemand, der für sich selbst einsteht", erklärt ein TV-Insider. Sie solle für "frische neue Energie" sorgen. In den USA läuft die Sendung auf der Streamingplattform Disney+, die laut Quelle nach größerer Diversität strebt - Motsi mabuse wäre demnach "eine gute Besetzung".

Wie "Bild" berichtet, laufen derzeit die Verhandlungen.