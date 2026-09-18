Felix Neureuthers Sohn hat ersten Schultag: Besonderer FC-Bayern-Moment für Leo

Für Felix Neureuthers Sohn Leo beginnt nun der Ernst des Lebens. Zum Schulbeginn wurde der kleine FC-Bayern-Fan mit einer ganz besonderen Schultüte ausgestattet.

Am Dienstag (15. September) hat in Bayern das neue Schuljahr begonnen. Tausende Erstklässler freuten sich auf ihren ersten Schultag – darunter auch Felix Neureuthers (42) Sohn Leo (6).

Sohn von Felix Neureuther eingeschult: Mama Miriam teilt Foto

Stolz gewährt Mama Miriam Neureuther (35) Einblicke in den besonderen Tag. Nach Tochter Matilda (8) ist Leo das zweite Kind von Felix und ihr, das nun die Schulbank drücken darf. In einer Instagram-Story schreibt die einstige Skisportlerin: "Nummer zwei wäre dann eingeschult." Zudem meint sie: "Nur noch zwei to go", verlinkt ihren prominenten Ehemann und schmückt ihre Worte mit mehreren Lach-Emojis aus. Zufrieden lächelt die vierfache Mutter in die Kamera.

FC-Bayern-Schultüte für Leo Neureuther

Auch hält Miriam Neureuther die Schultüte von Leo im Arm. Die Farben Rot und Weiß stechen ins Auge. Es handelt sich um eine FC-Bayern-Schultüte. Das Vereinslogo und mehrere Spieler-Karikaturen sind deutlich zu erkennen. Offenbar ist Leo Neureuther großer Fan des deutschen Rekordmeisters. Und: Der Apfel fällt offenbar auch bei den Neureuthers nicht weit vom Stamm.

Miriam Neureuther zeigt sich stolz mit der Schultüte ihres Sohnes Leo. © Instagram/miriamneureuther

Felix Neureuther großer FC-Bayern-Fan

Felix Neureuther ist bekennender Fan des FC Bayern. Seit vielen Jahren drückt der einstige Skirennläufer dem Münchner Fußballklub bei Spielen fest die Daumen. Zu (einstigen) FC-Bayern-Profis wie Bastian Schweinsteiger (42) und Thomas Müller (37) pflegt er eine innige Freundschaft. Regelmäßig zeigt sich der 42-Jährige bei gemeinsamen Unternehmungen mit seinen Promi-Kumpels.

Besonders auffällig: Schweinsteiger und Müller finden sich auch auf Leo Neureuthers Schultüte wieder. Als zwei der Spieler-Karikaturen kann man sie zwischen anderen FC-Bayern-Legenden sehen.

Die Schultüte von Leo Neureuther zeigt mehrere einstige Bayern-Spieler, unter anderem Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller. © Instagram/miriamneureuther

Felix Neureuther privat: Familienleben in Garmisch-Partenkirchen

Insgesamt haben Felix und Miriam Neureuther vier Kinder. Die Familie lebt idyllisch in einem Haus in Garmisch-Partenkirchen. Die Eltern legen viel Wert darauf, ihren Nachwuchs möglichst bodenständig und naturnah aufwachsen zu lassen. Auch ist ihnen wichtig, Matilda, Leo, Lotta (4) und Mats (1) ein familiäres Leben abseits des großen Rampenlichts zu ermöglichen.