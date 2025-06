Feiert Prinzessin Kate ihren nächsten Auftritt in Wimbledon?

Vergangene Woche sorgte eine kurzfristige Planänderung von Prinzessin Kate für Aufsehen. Schon bald könnte Prinz Williams Ehefrau aber in die Öffentlichkeit zurückkehren.

Prinzessin Kate: Gibt es ein Wiedersehen in Wimbledon?

Dürfen sich Royal-Fans bald über einen neuen Auftritt von Prinzessin Kate (43) freuen? Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) möglicherweise in Wimbledon auftauchen. Die 43-Jährige ist Schirmherrin des Vereins, der das Tennisturnier ausrichtet, und gilt selbst als begeisterte Tennisspielerin. Sie ist Stammgast bei der Veranstaltung und überreichte dort schon häufig die Pokale an die Sieger und Siegerinnen.

Laut der Royal-Expertin der "Daily Mail", Rebecca English, wird Kate momentan keine öffentlichen Pflichten erfüllen. Es sei aber "sehr wahrscheinlich", dass sie Wimbledon besuchen werde. Das Tennisturnier beginnt am 30. Juni und läuft bis 13. Juli.

Begrüßt Kate die Macrons?

Prinzessin Kate wird dem Bericht zufolge auch beim französischen Staatsbesuch vom 8. bis 10. Juli auf Schloss Windsor eine "wichtige" Rolle spielen. Es soll jedoch unklar sein, ob sie an dem Staatsbankett für Präsident Emmanuel Macron (47) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (72) teilnehmen werde.

Nach dem Staatsbesuch soll es für Prinz William, seine Ehefrau und die drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) nach Anmer Hall gehen, ihrem Landsitz in Norfolk, heißt es. Außerdem soll die Familie des Thronfolgers im August mit König Charles (76) und anderen hochrangigen Royals in Balmoral zusammenkommen.

Kurzfristige Absage schockt Royal-Fans

Vergangene Woche hatte für großes Aufsehen gesorgt, dass Prinzessin Kate ihre geplante Teilnahme am Pferderennevent Royal Ascot sehr kurzfristig abgesagt hat. Die 43-Jährige, die im vergangenen Jahr gegen eine Krebserkrankung kämpfte, versuche bei ihrer Rückkehr zu ihren öffentlichen Auftritten "das richtige Gleichgewicht zu finden", hieß es unter Berufung auf Quellen aus dem Palast zu der Planänderung.

In den Tagen davor hatte Kate bereits an mehreren Veranstaltungen teilgenommen - darunter die Militärparade Trooping the Colour und die jährliche Zeremonie des Hosenbandordens.