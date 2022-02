Fehlgeburt: Hat Fiona Erdmann ihr Baby wegen Corona verloren?

Die schwangere Fiona Erdmann befindet sich wegen einer Covid-Infektion derzeit mit ihrer Familie in Quarantäne. In einem offenen Video berichtet sie nun: Auch bei ihrer Fehlgeburt letztes Jahr hatte sie Corona.

Ex-GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann ist nach ihrer Fehlgeburt vor zehn Monaten erneut schwanger. Gleichzeitig befinden sie und ihre Familie sich derzeit in ihrer Wahlheimat Dubai in Quarantäne, da die ganze Familie an Corona erkrankt sei, wie sie in ihrem neuesten YouTube-Video erklärt. Dabei kommen bei dem Model tragische Erinnerungen an ihre letzte Schwangerschaft hoch.

Fiona Erdmann ist wieder schwanger

"Ich habe damals nicht darüber gesprochen, weil ich einfach keine Angst auslösen wollte", berichtet sie in dem Video-Clip. "Ich war damals in der 17. Schwangerschaftswoche. Wir hatten einen Ultraschall und alles war okay, unserem Baby ging es gut. Ich war fit, das Baby war fit, alles perfekte Maße, alles super."

Nach dem Termin sei es ihr nicht gut gegangen. "Ich hatte das Gefühl von, ich bin ausgebrannt, ich bin müde, ich bin kaputt." Eine Corona-Infektion kam ihr damals nicht in den Sinn, viel mehr dachte sie, dass der Grund dafür sei, dass sie viel um die Ohren hatte. Wenig später stellten die Ärzte bei einer weiteren Ultraschall-Untersuchung jedoch fest, dass das Herz ihres Babys aufgehört hatte zu schlagen. Bei einem darauf folgenden Bluttest wurde schließlich eine Corona-Infektion diagnostiziert.

Fiona Erdmann: Happy End trotz Corona?

Fiona erklärt: "Sowohl die Ärzte im Krankenhaus als auch meine Gynäkologin waren sich ziemlich sicher, dass das Baby es nicht geschafft hat aufgrund meiner Corona-Erkrankung", erklärt sie, da sie "a) Fieber hatte und b) die Corona-Erkrankung sich wohl einfach auf das Kind übertragen hat". Fiona Erdmann betont zwischendurch aber auch, dass wissenschaftlich natürlich nichts bewiesen ist, und sie einfach nur ihre Geschichte und Erfahrungen teilen möchte.

Anfang des Jahres hatte sie sich nun erneut während einer Schwangerschaft mit Corona infiziert. "Es war absolut krass, weil ich einfach so eine Panik bekommen habe", so Erdmann. "Ich bin so froh, dass der Verlauf bisher mild ist und dass ich mich einfach relativ fit fühle. Ich spüre mein kleines Bauchzwerglein, da tut sich die ganze Zeit was in meinem Bäuchlein." Trotz des ernsten Themas bleibt sie positiv gestimmt: "Ich in schwanger, mir geht es gut, obwohl ich gerade Corona habe, und alles wird gut, da bin ich ganz sicher."