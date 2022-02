Sarah Engels als "eklig" und "Tonne" beschimpft: So wehrt sie sich gegen Bodyshaming

Es sind heftige Beleidigungen, die Sarah Engels auf Instagram erhalten hat. Die Sängerin veröffentlicht die Nachricht einer Haterin und spricht anderen frischgebackenen Müttern Mut zu.

Sarah Engels ist im vergangenen Dezember zum zweiten Mal Mutter geworden. Doch statt bereits nur wenige Wochen später einen perfekten After-Baby-Body zu präsentieren, gibt sie ehrliche Einblicke und zeigt sich beim mühevollen Training. Von Hatern wird sie für ihren Körper heftig angefeindet.

Sarah Engels von Haterin beschimpft: "Komische Pferde-Hackfresse"

"Schau dich mal an, du schaust aus wie ne Tonne", lautet eine Nachricht, die Sarah Engels in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. "Du solltest nichts Bauchfreies tragen, sieht einfach nur eklig aus." Die Beleidigungen beschränken sich aber nicht nur auf ihre Figur, auch ihr Gesicht scheint der Kritikerin nicht zu gefallen. "Zudem habe ich nicht so ne komische Pferde-Hackfresse... wie du sie hast."

Diese harten Worte lässt sich Sarah Engels jedoch nicht gefallen und startet ein Plädoyer gegen Bodyshaming. "Diese Nachricht wollte ich mit Absicht mit euch teilen", erklärt die Sängerin in einem Video-Statement. "Genau dadurch entsteht so ein extremer Druck bei den Frauen, nach der Geburt wieder so auszusehen wie vorher – oder schlank und dünn zu sein."

Bodyshaming lässt Sarah Engels nicht an sich ran: "Dann habe ich halt noch Speck am Bauch"

Sie selbst könne mit diesen Beschimpfungen inzwischen gut umgehen. Trotzdem will sie mit ihrem offenen Umgang anderen Neu-Mamis Mut zusprechen. "Liebt euch so wie ihr seid und lasst solche Kommentare nicht an euer Herz." An die Verfasserin der bösartigen Nachricht hat Sarah Engels noch eine Ansage: "Dann habe ich halt noch Speck am Bauch. Dafür habe ich zwei gesunde Kinder und das ist mir viel mehr wert, als alles andere!"