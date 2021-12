Sarah Engels: So geht es ihr nach der Geburt von Tochter Solea

Sarah Engels und ihr Ehemann Julian genießen ihr Familienglück. Wie es der zweifachen Mutter nach der Geburt ihrer Tochter geht, hat sie nun auf Instagram verraten.

Sarah Engels (29) meldet sich nach der Geburt ihrer Tochter Solea Liana, die am 2. Dezember das Licht der Welt erblickte, auf Instagram zurück. erklärt die zweifache Mutter aus dem Krankenhaus, dass sie und ihr Ehemann Julian (28) derzeit im Familienglück schweben: "Wir genießen die Zeit so extrem. Wir kuscheln ganz viel. Wir sind einfach absolut verliebt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Weiter berichtet Engels von dem Tag der Geburt. Am Morgen habe sie noch einen Sportkurs absolviert "und abends ist meine Fruchtblase geplatzt". Währenddessen habe sie gerade auf dem Stuhl bei der Pediküre gesessen. "Und ich frage mich, wie das sein kann: Beim Sport ist einfach nichts passiert und während ich einfach auf so einem Stuhl sitze, platzt die Fruchtblase."

Anschließend hätten sie nur noch schnell die Sachen für die Klinik geholt, darauf geachtet, dass Alessio (6) versorgt ist und seien dann ins Krankenhaus gefahren. Ihr Sohn habe die vergangenen Tage bei seiner Großmutter verbracht. "Die hatten aber auch viel Spaß", so Engels. "Ich bin froh, dass das alles so geklappt hat."

Alessio darf seine Schwester kennenlernen

Engels vermisse jedoch ihren Sohn und freue sich darauf, dass Alessio bald seine Schwester kennenlernt. "Ich vermisse meinen Großen ganz doll. Es tut echt weh, dass er nicht hier sein kann. Wir machen zwar ganz viel FaceTime, aber es ist dann doch noch was anderes, wie wenn wir alle zu viert endlich kuscheln können." Das Krankenhaus dürfe sie am Sonntag verlassen. "Wir freuen uns sehr auf die Zeit zusammen", so Engels.