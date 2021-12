Fiona Erdmann wird in Dubai Opfer von Betrügern: Tausende Euro weg!

Model Fiona Erdmann lebt mit ihrer Familie mittlerweile in Dubai. Jetzt hatten Kriminelle Zugang zu ihrem Konto. Mehrere Tausend Euro sind weg.

Von der GNTM-Zicke zur beliebten Influencerin und liebevollen Mama. Fiona Erdmann lässt ihre Follower gern an ihrem Familien-Alltag in Dubai teilhaben. Doch aktuell ist dieser ganz und gar nicht sonnig, wie die 33-Jährige zugibt. Sie ist auf eine Betrugsmasche reingefallen.

Kontozugang: Betrüger holen sich tausende Euro von Fiona Erdmann

Sie ging Betrügern auf den Leim, die Kriminellen haben es geschafft, Zugang zu ihrem Konto zu bekommen. "Ich hätte niemals gedacht, dass mir so etwas passiert. Die waren so tricky, so ausgebufft. Die haben sich in Accounts gehackt, haben mir darüber Nachrichten geschickt von den Banken, sogar von der Polizei. Es war richtig krass", so Fiona Erdmann in ihrer Instagram-Story.

Geld weg: Fiona Erdmann kontaktiert sofort Polizei in Dubai

Die letzte wichtige und für Fiona fatale Hürde nahmen die Täter, indem sie persönlich anriefen und wichtige Daten direkt vom Model erhielten. "Sie haben mehrere Tausend Euro von meinem Account abgebucht." Als sie es bemerkt hatte, war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Fiona kontaktierte unverzüglich Bank und Polizei, aber sie vermutet: "Ich glaube nicht, dass ich mein Geld wiederbekomme. Bin gerade dran, selber zu forschen und spreche schon mit einer Online-Plattform, wo sie das Geld ausgegeben haben. Drückt mir die Daumen, dass ich das selber irgendwie hinbekomme."

Fiona Erdmann wohnt seit Anfang 2018 in Dubai. Mit ihrem Partner Moe hat sie einen gemeinsamen Sohn.