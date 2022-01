FC Bayern München: Manuel Neuer und drei weitere Spieler haben Corona

Vier Stars um Torhüter Manuel Neuer sowie Co-Trainer Dino Toppmöller vom FC Bayern sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Kurz vor dem Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga am 7. Januar sind gleich mehrere Spieler des FC Bayern München positiv auf das Coronavirus getestet worden. . Demnach sind neben Stammtorhüter Manuel Neuer (35) auch Kingsley Coman (25), Corentin Tolisso (27) und Omar Richards (23) betroffen. Bei Co-Trainer Dino Toppmöller (41) sei der Befund ebenfalls positiv ausgefallen.

Der Mitteilung zufolge befinden sich alle fünf Personen "in häuslicher Isolation". Neuer auf den Malediven, Coman in Dubai und Tolisso in seiner französischen Heimat. Der eigentlich für den 2. Januar vorgesehene Trainingsauftakt wurde um einen Tag nach hinten verschoben.

Offene Rechnung

Starten wird die Bundesliga-Rückrunde mit der Partie FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am 7. Januar. Mit den Gladbachern hat der Rekordmeister noch ein Hühnchen zu rupfen - beim letzten Aufeinandertreffen schmissen die Rheinländer das Team von Julian Nagelsmann (34) mit einem deutlichen 5:0 aus dem DFB Pokal.