Fashion Week in Berlin: Promis entern für Münchner Designerin den Laufsteg

Glanzvoller Auftakt der Berliner Fashion Week: Designerin Natascha Grün zeigte zum Opening ihre neue Kollektion und schickte als Models Mariella Ahrens und Tochter Isabella, Annabelle Mandeng und Verena Kerth über den Catwalk.

Die Modewelt dreht sich weiter – auch in diesen Zeiten! In der Hauptstadt startete die Berliner Fashion Week und zog wieder viele VIPs an. Hohe Promi-Dichte herrschte gleich zum Auftakt am Montag. Die Münchner Designerin Natascha Grün (dresscoded.com) zeigte zum zweiten Mal ihre neue Kollektion bei der großen Opening Show, der renommierten "Fashion Hall", im Hotel "Radisson Blue" am Alexanderplatz, während der Münchner Star-Friseur Stefan M. Pauli und sein Team für die passenden Frisuren der Stars auf dem Catwalk sorgten.

Münchner Designerin Natascha Grün verpflichtet Promi-Damen als Models

Als Models liefen wie beim letzten Mal wieder zahlreiche Prominente mit: Schauspielerin Mariella Ahrens, die ihren ersten gemeinsamen Laufsteg-Auftritt mit ihrer Tochter Isabella (22) hatte, Moderatorin Annabelle Mandeng, Moderatorin Verena Kerth, Schauspielerin Rebecca Kunokowski, die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Klaudia Giez alias "Klaudia mit K.", die deutsch-namibische Schönheitskönigin Leonie von Hase (Miss Germany 2020) und Model Annika Gassner.

Applaus gab es von zahlreichen Prominenten, die in der Front Row saßen, darunter Model und Künstlerin Zoe Helali, Designerin Lana Mueller (trug einen Jumpsuit von Natascha Grün), aus München Sabine Piller sowie "Social Bee"-Gründerin Zarah Bruhn und Miriam Langenscheidt.

Erster gemeinsamer Model-Auftritt von Mariella Ahrens und ihrer Tochter Isabella

"Der Andrang an Damen, die mitlaufen und auch der, die die Show besuchen wollten, war gewaltig. Ich denke, jeder sehnt sich nach etwas Ablenkung in diesen schwierigen Zeiten. Und auch danach, sich endlich einmal wieder schick anzuziehen und zu stylen", so Natascha Grün. "Ich hoffe, dass alle Gäste hier ein paar schöne Stunden verbringen können."

Strahlende Gesichter auch auf dem Catwalk. Im Blitzlichtgewitter standen vor allem Mariella Ahrens und ihre Tochter Isabella. Für die beiden war es der erste gemeinsame Auftritt auf dem Red Carpet: "Ich stand schon einmal für ein Shooting von Natascha Grün vor der Kamera, aber bei ihrer Show laufe ich heute zum ersten Mal", so Mariella. "Isabella hat bereits etwas mehr Erfahrung als ich, denn sie modelt häufiger."