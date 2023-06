Familiensofa, Schmuck, Kleidung: Cathy Hummels verkauft Erinnerungsstücke in gemeinsamer Villa mit Mats

"Alles muss raus", hieß es bei Ex-Spielerfrau Cathy Hummels. Bei einem eigens organisierten Flohmarkt verkaufte die Moderatorin Erinnerungsstücke aus ihrer alten Villa in München-Bogenhausen, die sie mit Fußballer Mats Hummels bewohnte.

Felix Hörhager/dpa 9 Cathy Hummels liegt auf einem Sofa in ihrer alten Wohnung in München-Bogenhausen, wo der Flohmarkt am Samstag stattfand.

Samstagvormittag in der Flemingstraße im Herzogpark in Bogenhausen: „Secondhand Summer Bazaar“ im ehemaligen Zuhause der Hummels. Ein "Flohmarkt" der ganz anderen Art, von Cathy Hummels (35) aufwendig als Event inszeniert. Ein Mix aus Komplettverkauf, Charity, Blitzlichtgewitter, Autogrammstunde, Erfrischungen, Giveaways, coolem Sound und Bombenstimmung. Letzte Party im einstigen Liebesnest des Profikickers und seiner bildhübschen Ehefrau. Die AZ war dabei.

Am Eingang gibt’s Plastiküberzieher für Straßenschuhe. Um die edlen Böden zu schonen, schließlich ist die Luxus-Villa bereits zum Verkauf angeboten und ab Montag starten die Besichtigungen.

Auszug aus alter Villa: Cathy Hummels will Platz für Neues schaffen

"Yard Sale im amerikanischen Stil", nennt Cathy Hummels ihre perfekt durchorganisierte Aktion. Damit will sie Platz für Neues in ihrem Leben schaffen. "Ich besitze sehr viele Sachen, bin in ein kleineres Haus in Schwabing in die Nähe vom Englischen Garten gezogen und konnte nicht alles mitnehmen, weil ich den Platz nicht mehr habe. Ich finde es schön, zum Abschluss die Türen weit zu öffnen!"

Drei Tage lang hat sie "mit viel Mühe" dekoriert und ein Auszeichnungs-System mit bunten Punkten entwickelt. "Rund 20 Leute unterstützen mich dabei", erzählt sie. "Freunde und Familie, auf sie kann man sich immer verlassen".

Flohmarkt bei Cathy Hummels: Tickets gab es ab 33 Euro

250 Personen werden bis 18 Uhr erwartet, "alle haben ihre Tickets für 33 Euro gekauft", erklärt die geschäftstüchtige Influencerin. Den Gesamtwert des Inventars, der Kleidung, Kinder- und Spielsachen, Schuhen, Sportausrüstungen und Kosmetikartikel kann sie nicht beziffern, 1.000 bis 1.500 Teile wären es insgesamt. Ein Teil des Erlöses kommt einer Hilfsorganisation zugute. Und was nicht verkauft wird, wird zwischengelagert und im Netz angeboten.

Beim Rundgang deutet Cathy Hummels auf eine rosa Sofalandschaft. "Hier lag ich drei Jahre lang", scherzt die ehemalige Spielerfrau, "ich kann sie nicht mehr sehen, auch wenn sie mal sehr teuer war, für 400 Euro geht sie jetzt raus", sagt sie – und schmeißt sich fotogen in die Polster. Den einstigen Familienesstisch gibt es für 250 Euro, die Stühle dazu ab 50 Euro. Erinnerungsstücke an ihr altes Lebens, welches abgeschlossen werden soll.

Sohn von Mats und Cathy Hummels: Ludwig hilft beim Ausmisten

Auch Söhnchen Ludwig (5) hat beim Ausmisten kräftig mitgeholfen. Seine türkisfarbene Spielküche samt Inhalt gibt es für 100 Euro. Momentan spielt er eh lieber Fußball – ganz der Papa eben (Mats wechselte 2019 vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund). Auch sein Kinderfahrrad gibt es günstig (100 Euro): "Es ist ihm leider zu klein, er bekommt dann ein neues, größeres."

Designer-Handtaschen, Abendkleider, Dirndl – die ersten Schnäppchenjägerinnen sind eingetroffen und stürzen sich auf die Schätze. Britta Bayer ersteht eine schwarze Lederjacke, einen orange-weißen Jumpsuit und einen Karo-Blazer für 170 Euro. "Ich liebe Flohmärkte und folge Cathy auf Instagram, so bin ich auf die Aktion gestoßen", erzählt sie. Und: "Cathy Hummels ist eine Frau auf Augenhöhe, das gefällt mir."

"Alles im Animal-Print behalte ich selbst": Cathy Hummels bleibt wählerisch

Und was sagt Mats, von dem sie seit Anfang des Jahres geschieden ist, zu dem ganzen Rummel? "Das ist ja alles mein Besitz, ich verkaufe ja nur meine Sachen." Die Ex-Spielerfrau wustelt aufgeregt herum: "Halt, halt, der Hocker ist aber nicht zum Verkauf, alles im Animal-Print behalte ich doch selbst."

Verena Stölzle (30), kam eigens aus Kempten im Allgäu angereist. "Ich bin auf der Suche nach Schnäppchen und besonders nach einem Dirndl", verrät sie, stöbert in den Trachtenkleidern diverser Designerinnen und probiert eins aus Cathys alter Angermaier-Kollektion an. Preis: 50 Euro. "Ich bin ein großer Fan von Cathy, sie zeigt Selbstsicherheit, auch wenn sie mal einen Shitstorm auf Instagram bekommt! Es ist so super, wie sie für uns Frauen kämpft, dass man zu sich selbst stehen soll." Und wie findet sie die aktuellen Fotos im Playboy? "Sehr sexy, vor allem im Doppelpack mit ihrer Schwester Vanessa."

Zeigten sich zuletzt hüllenlos im Playboy: Cathy Hummels (r.) und Schwester Vanessa Fischer. © imago images/Eventpress

Wehmut? Nein, danke: "Ballast abwerfen tut gut"

Wie überhaupt ist das Feedback zum Männermagazin? "Ich bin überwältigt von den vielen starken Nachrichten dazu auf allen Kanälen", freut sich Hummels. Was ihr Exmann dazu sagt – darüber schweigt sich die Moderatorin (u.a. "Kampf der Realitystars") aus.

Am Ausgang verteilt Cathys Oma (87) fröhlich Goodie Bags und Rosen. Familienzusammenhalt nach der Trennung des Vorzeigepaars. Scheint, als hätte auch Cathy dieses Kapitel endgültig zugeschlagen. Ist sie denn ein klein bisschen wehmütig, das alles hinter sich zu lassen? "Nein! Ich habe mich bewusst dazu entschieden, mich von den Sachen zu trennen – und das mache ich heute. Ballast abwerfen und nach vorne schauen tut gut."