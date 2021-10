Ex-GZSZ-Star festgenommen: Mustafa Alin sitzt in U-Haft

Er spielte sechs Jahre in einer der beliebtesten Soaps Deutschlands mit, dann folgte der große Absturz. Jetzt wurde Ex-GZSZ-Star und Corona-Leugner Mustafa Alin festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Was ist passiert?

19. Oktober 2021 - 13:58 Uhr | AZ

Der ehemalige Schauspieler Mustafa Alin wurde festgenommen. (Archivbild) © Bernd Settnik/dpa