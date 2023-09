Ex-GNTM-Model Nathalie Volk: Überraschende Unterstützung durch Bruder von Oliver Kahn

Nathalie Volk hat bei ihrer Biografie Unterstützung von Axel Kahn bekommen. Der Bruder von Oliver Kahn hat das Buch der ehemaligen GNTM-Kandidatin auf den Markt gebracht und ihr so die Möglichkeit gegeben intime Einblicke in ihr Leben zu teilen.

Nathalie Volks Biografie "In Meinen Eigenen Worten: Ein Tag Ohne Lügen" ist gerade in aller Munde. In dem kürzlich erschienenen Buch gewährt die ehemalige GNTM-Kandidatin intime Einblicke in ihr Leben. Die 26-Jährige, die inzwischen unter dem Künstlernamen Miranda DiGrande auftritt, spricht über Misshandlungen, die sie in ihrer Kindheit durchleben musste, die viel belächelte Beziehung zu Unternehmer Frank Otto und die Skandale rund um Ex-Freund und "Hells Angels"-Rocker Timur Akbulut. Möglichgemacht hat dieses Projekt offenbar Oliver Kahns Bruder.

Bruder von Oliver Kahn unterstützt Nathalie Volk

Axel Kahn, der Bruder des ehemaligen Bayern-Chefs und Profi-Kickers Oliver Kahn, soll die Biografie des Models herausgebracht haben. Auf seiner Homepage ist "In Meinen Eigenen Worten: Ein Tag Ohne Lügen" unter "Buchprojekte" zu finden.

Im Schatten von Oliver Kahn: Profi-Karriere von Axel scheitert

Das Verlagswesen ist nur eines der vielen Standbeine des 57-Jährigen. Er ist Moderator, Autor, Mentor und Dozent an privaten Universitäten. Geplant war das eigentlich nicht. Ursprünglich wollte Axel Kahn im Profi-Fußball durchstarten und stand unter anderem bei dem Karlsruher SC unter Vertrag.

Erfolge wie seines kleinen Bruders konnte Axel nie feiern. Für ihn reichte es nur bis in die zweite Liga und nach einiger Zeit in unteren Ligen schloss er mit der Sportler-Karriere ab und wurde Unternehmer.

Axel Kahn: "Germany's Nr.1 Networker"

Mit der Selbstständigkeit rutschte er schließlich in die Insolvenz. Inzwischen erscheint er sich davon wieder erholt zu haben und ist jetzt "Germany's Nr.1 Networker", wie es auf Instagram heißt. Nach eigenen Angaben veranstaltet Axel Kahn auch "Netzwerk-Events". Auf seinem Social-Media-Account teilte er kürzlich auch ein Foto von sich, Miranda DiGrande und Frank Otto.

In der YouTube-Reihe "The Hidden Champions" sprach Axel über seine Vergangenheit. Er habe viel Disziplin gebraucht, um sich aus der Krise zu finden. Er hat es geschafft und ist laut eigener Aussage bis heute erfolgreich. Jetzt hat der Verleger auch Nathalie Volk unter die Arme gegriffen und ihr dabei geholfen, ihre Biografie auf den Markt zu bringen. Dafür sei das Model sehr dankbar.