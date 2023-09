Heidi Klum: Das liebt sie an ihrem Körper und an Ehemann Tom Kaulitz

Heidi Klum ist seit 30 Jahren aus der Model-Branche nicht mehr wegzudenken. In einem neuen Interview spricht die 50-Jährige offen und ehrlich über ihr Erfolgsgeheimnis und die Zufriedenheit mit ihrem Körper. Und verrät, was sie an Ehemann Tom Kaulitz am liebsten mag.

Seit 30 Jahren ist Heidi Klum (50) im Model- und TV-Geschäft. , dem Modemagazin der US-amerikanischen Zeitschrift "People" hat die "Germany's next Topmodel"-Jurorin nun ausführlich über ihre Karriere sowie ihr Erfolgsgeheimnis als Model, Unternehmerin und Entertainerin gesprochen. Und ganz nebenbei verraten, wie sie ihren Ehemann Tom Kaulitz (34) am liebsten mag - nämlich ohne Kleidung.

Das mag Heidi Klum an Tom Kaulitz am liebsten

"Tom sieht definitiv nackt am besten aus", erzählt sie lachend im "People"-Interview. Ihrer Meinung nach sehe der Musiker in allem gut aus, doch er selbst finde sich im Moment etwas zu "pummelig". Doch Klum findet das im Gegensatz zu Kaulitz gut, wie sie selbst sagt: "Ich liebe es, wenn er ein bisschen pummelig ist, um ehrlich zu sein. Ich bin 50. Ich will nicht, dass er 34 und super durchtrainiert ist. Ich will niemanden, der sich den ganzen Tag Gedanken über seine Muskeln macht. Für mich ist es männlich, wenn etwas mehr dran ist."

Sie selbst sei in den letzten Jahren, seit sie Tom Kaulitz getroffen habe, weniger streng mit ihrem eigenen Körperbild geworden. "Als er mich kennenlernte, sagte er: 'Du kannst auch immer ein bisschen mehr essen.'" Sie sei damals viel dünner gewesen als heute. "Ich schätze, ich habe mehr Sport getrieben. Ich bin draußen herumgelaufen, gejoggt und all diese Dinge. In den letzten Jahren, und vor allem seit ich ihn getroffen habe, bin ich einfach entspannter geworden."

Sie fühlt sich wohl mit ihrem Körper

Mit ihrem Körper ist sie laut eignen Angaben sehr zufrieden. "Ich fühle mich heute nackt sehr wohl", so Heidi Klum. Am liebsten oben ohne im Garten. "Ich mag einfach keine Bräunungsstreifen, weil ich so viele verschiedene Outfits trage. Ich möchte nicht, dass irgendwo Riemen von Bräunungsstreifen zu sehen sind. Das ist sehr strategisch."

So offen sie über das Nackt-Sein spricht, so klar spricht sich Klum im Interview dagegen aus, dass sie Kalorien zähle. "Ich bin kein Kalorienzähler", so die 50-Jährige. "Das habe ich nie getan. Ich hatte immer das Glück, dass ich nie besessen davon war, Kalorien zu zählen oder so." Gerüchte oder Schlagzeilen zu diesem Thema lehnt sie entschieden ab: "Wenn es andere Menschen wirklich betrifft, wenn sie möglicherweise krank werden, weil sie etwas Dummes befolgen, das sich jemand ausgedacht hat. Dann rege ich mich auf."

Heidi Klums Karriere-Geheimnis

Im Gespräch blickt Heidi Klum auch ehrlich auf ihre Karriereanfänge vor 30 Jahren zurück. "Ich gehörte damals nie wirklich zu den großen Supermodels", sagt sie über ihre Anfänge in der Modebranche in den 1990ern. "Die Designer sagten damals immer: 'Du bist zu kommerziell, du wirst nie auf einem richtigen Magazin-Cover landen.'" Bei Castings für Fashionshows sei sie immer zu groß gewesen, um in die Kleider zu passen. "Sie haben nicht gelogen! Ich weiß noch, wie ich nach Paris fuhr und all diese Kleider anprobierte. Ich passte nie in sie hinein. Und ich war dünn, aber sie waren noch dünner. Also habe ich diese Jobs nie bekommen."

Sie habe sich dann nach anderen Wegen umgesehen, um Karriere als Model zu machen. "Ich habe mir immer vor Augen geführt, was ich wirklich machen will und habe das verfolgt", so Klum. "Ich habe meine Karriere immer als Haus betrachtet, bei dem man nicht nur die Eingangstür braucht, um hineinzugelangen. Ich dachte immer: 'Okay, die wollen mich hier nicht wegen der Mode. Ich werde in andere Bereiche dieser Welt gehen.'" Ihr Sprungbrett seien bald darauf das Cover der "Sports Illustrated" sowie ein Engagement für die Shows der Dessous-Marke Victoria's Secret gewesen.