Ex-Bachelor Paul Janke privat: Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Als rosenverteilender Bachelor wurde Paul Janke berühmt und ist seitdem nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken. Wie tickt er privat? Hat er eine Freundin und Kinder? Was weiß man wirklich über sein Liebesleben?

Auch neun Jahre nach seinem Auftritt als Rosenkavalier wird Paul Janke immer noch als "Der Bachelor" erkannt. Seine Teilnahme an der Staffel 2012 hat ihm seinen Ruhm und zahlreiche TV-Jobs beschert. Aber wer ist eigentlich die Privatperson Paul Janke?

Das hat Paul Janke vor seinem "Bachelor"-Auftritt gemacht

Man kann es sich fast nicht vorstellen, aber Paul Janke war nicht immer "Der Bachelor". Am 16. September 1981 wurde der sympathische Blondschopf in Hamburg geboren, wo er auch aufwuchs und zur Schule ging. Nach seinem Abitur und Zivildienst studierte er in Lüneburg Betriebswirtschaftslehre und schloss als Diplom-Kaufmann ab.

Eltern von Paul Janke starben früh an Krebs

Von Mama und Papa musste sich Paul Janke früh verabschieden. Beide Elternteile starben an Krebs. Erst verlor 2004 seine Mutter den Kampf gegen die Krankheit, sechs Jahre später starb auch sein Vater. Mit 29 Jahren war der Ex-"Bachelor" eine Vollwaise.

Paul Janke nahm bei "Mister Germany"-Wahl teil

Mit 27 Jahren nahm Paul Janke an Schönheitswettbewerben teil und konnte sogar einen Titel gewinnen. 2008 wurde er zu "Mister Hamburg" gewählt und durfte dadurch bei der "Mister Germany"-Wahl antreten. Dort erreichte er aber "nur" den vierten Platz.

"Bachelor"-Gewinnerin Anja Polzer ist seine Ex-Freundin

2012 kam für den studierten Diplom-Kaufmann der große Durchbruch. Als "Der Bachelor" durfte er Rosen an zahlreiche Single-Damen verteilen. Darunter war auch Anja Polzer, die in der Show das Herz von Paul Janke erobern konnte. Lange hielt das Liebesglück jedoch nicht, denn drei Monate später verkündeten sie ihre Trennung.

Auch wenn "Bachelor"-Gewinnerin Anja Polzer und Paul Janke heute kaum noch Kontakt haben, hegen sie freundschaftliche Gefühle füreinander. 2017 begegneten sie sich das erste Mal nach Jahren wieder auf dem roten Teppich. "Manchmal klappt es im Leben, manchmal nicht. Wir haben uns trotzdem gut verstanden und ich freue mich jetzt einfach, sie wiederzusehen", sagte Paul gegenüber RTL.

Vergeben oder Single: Hat Paul Janke eine Freundin?

Das Liebesleben des TV-Stars scheint auch Jahre nach seiner Dating-Show-Erfahrung weiterhin von großem Interesse für seine Fans zu sein. "Ist ja auch klar, ich meine ich war der Bachelor und da geht es nun mal um die Liebe", erklärte er im März 2021 im Gespräch mit " " und lüftete das Geheimnis seines Beziehungsstatus: "Im Moment kann ich eindeutig sagen, ich bin Single."

Heimliche Freundin: Paul Janke versteckte Frau

Was aber kaum jemand wusste: Paul Janke hatte tatsächlich für längere Zeit eine Freundin. Wer die Frau an seiner Seite war und warum es zur Trennung kam, ist nicht bekannt. Der Ex-Bachelor hält seine Beziehungen bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, wie er weiter sagte: "Wenn ich euch jemanden vorstelle, dann ist das die Frau, die ich auch heiraten möchte und mit der ich Kinder haben möchte."

Will Paul Janke Kinder und Familie?

Auch wenn Paul Janke bisher noch nicht seine perfekte Partnerin gefunden hat, wünscht er sich irgendwann eine Familie und Kinder. "Ich glaube, wir sind auf der Welt, um uns fortzupflanzen. Und viele sagen mir: 'Mensch Paul, ich glaube du wärst ein guter Papa' – also das definitiv", erklärte er gegenüber "myprotein.com".

Verwechslungsgefahr: Paul Janke und Julius Brink sehen sich sehr ähnlich

Wenn Paul Janke bei einem Termin mal verhindert sein sollte, könnte er jederzeit Julius Brink an seiner Stelle schicken. Der Ex-Bachelor und der Beachvolleyballer sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Obacht, hier sehen Sie zwei verschiedene Promis: Links ist Beachvolleyballer Julius Brink, rechts TV-Star Paul Janke. © BrauerPhotos

"Ich war ehrlich gesagt selber erschrocken, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Klar kommen die Vergleiche, aber ich kann es ja auch nicht leugnen", sagte Julius Brink 2014 im Gespräch mit spot on news über den optischen Vergleich zu Paul Janke.