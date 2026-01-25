Erster TV-Promi ist empört: "Finde es unfair, wie Gil Ofarim im Dschungelcamp behandelt wird"

Unter den wenigen Unterstützern von Dschungelcamper Gil Ofarim ist TV-Star und Moderatorin Verena Kerth. Die Münchnerin, die selbst schon bei "Ich bin ein Star" als Kandidatin dabei gewesen ist, analysiert das Verhalten von Medien und Ofarims Mitcampern...

Nach AZ-Informationen kassiert ausgerechnet Gil Ofarim die höchste Gage im diesjährigen Dschungelcamp. Ofarim hatte international für Aufsehen gesorgt, als er erst in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben hatte und später vor dem Landgericht Leipzig einräumte, diese schwerwiegenden Vorwürfe erfunden zu haben. Wegen der "Davidstern-Affäre" wurde er zu einer Geldstrafe von über 10.000 Euro verurteilt. Nach dem Prozess hatte sich der gebürtige Münchner aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Wegzug wegen finanzieller Probleme: Gil Ofarim kämpft angeblich um seine Kinder in München

Beim Dschungelcamp erfolgt jetzt das mediale Comeback – nicht, weil Ofarim über seinen riesengroßen Fehltritt sprechen möchte, sondern weil er Geld braucht. Er fleht um seine Kinder, kann diese aktuell nur jedes zweite Wochenende in München sehen und musste Instrumente, Verstärker sowie Mikrofon verkaufen, um finanziell über die Runden zu kommen.

Seit Jahren hat er keine Jobs mehr an Land gezogen. Ofarim ist angeblich auch aus finanziellen Gründen aus München wegzogen, gestand er. Die AZ-Leser lehnen Gil Ofarims Teilnahme deutlich ab, wie eine Umfrage zeigt. Zudem sehen sie ihn nur im Mittelfeld, wenn es um das Rennen um die Dschungelkrone geht.

Habe "leider gar nichts Gutes gehört"

Mit "Ich geb' dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheiße finde, was du gemacht hast", wurde Gil Ofarim von Reality-Star Umut Tekin zu Beginn der 19. Dschungelcamp-Staffel begrüßt. Er habe "leider gar nichts Gutes gehört", stellte auch der ehemalige Bauer-sucht-Frau-Teilnehmer Patrick Romer klar.

Keine herzliche Begrüßung: Umut Tekin trifft auf Gil Ofarim. © RTL

"Hast du Reue?" Gil Ofarim weicht der Frage aus

Nach wenigen Tagen im Dschungelcamp wurde Ofarim auch von Ariel Hediger und Hardy Krüger jr. konfrontiert. "Hast du Reue?", fragte die Schweizerin. Ofarim wich aus. Eine Antwort blieb er schuldig. "Bin nicht hierhergekommen, um das aufzuwickeln", meinte er. "Aber es ist doch deine Story", so Ariel. "Dazu kann ich nichts sagen, weil ich nichts sagen darf", argumentierte Ofarim stets. "Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen."

"Wie Gil spricht, da kriege ich immer Gänsehaut"

"Gil ist geläutert. Er denkt über jeden Satz dreimal nach", urteilte Julian F.M. Stoeckel am Sonntag bei "Die Stunde davor". Und Moderatorin Olivia Jones ergänzte: "Wie Gil spricht, da kriege ich immer Gänsehaut. Er redet so emotionslos."

Gil Ofarim polarisiert. TV-Star Claudia Effenberg schimpfte in der AZ: "Ich finde es eine Frechheit, dass sie ihm überhaupt eine Plattform geben. Aber das muss RTL selber wissen. Die wollen natürlich polarisieren. Da ist Gil Ofarim der Richtige. Ich hoffe, dass er ganz schnell aus dem Camp wieder herausgeht."

Verena Kerth kritisiert das Verhalten der Camper

Moderatorin Verena Kerth sieht das differenzierter – trotz Ofarims Lügen-Geständnis vor Gericht, Video-Beweismaterial aus dem Leipziger Hotel und der aufgebrummten Geldstrafe. "Aus über 20 Jahren Medienerfahrung kann ich sagen, dass auch über mich vieles geschrieben und teilweise auch Sachen erfunden wurden. Ich glaube immer an das Gute im Menschen. Und weil wir alle nicht dabei waren, finde ich es ein bisschen schwierig, das Ganze zu judgen", fand Kerth im "Bild-Buschfunk".

Weil viele Dschungelcamper Gil Ofarim bereits zum Show-Start ablehnten und dabei indirekt auf die "Davidstern-Affäre" anspielten, kommentierte Kerth: "Ich finde es unfair, wie Gil Ofarim behandelt wurde."