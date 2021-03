Ernst August von Hannover vor Gericht: Was wird dem Welfenprinzen vorgeworfen?

Im österreichischen Wels muss Ernst August von Hannover am Dienstag vor Gericht erscheinen. Was wird dem Welfenprinzen vorgeworfen und was droht ihm bei einer Verurteilung?

23. März 2021 - 08:51 Uhr | Sven Geißelhardt

Ernst August von Hannover muss in Wels vor Gericht erscheinen. Was ist vorgefallen? © BrauerPhotos / J.Reetz / Archivbild