Enthüllung bei RTL-Show "Viva la Diva": Diese Promi-Männer waren die Dragqueen

Mit "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" hat RTL am Freitagabend zum zweiten Mal Promi-Männer als Dragqueens auflaufen lassen. Welche Stars steckten hinter dem Make-up und den glamourösen Kleidern? Welcher VIP war die Überraschung der Show?

Gestandene Promi-Männer präsentieren sich im Fummel einem Millionen-Publikum und treten zur besten Sendezeit als Dragqueens auf – was zuerst nach einer klischeebeladenen Show klingt, wird bei "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" mit viel Stil und Feingefühl behandelt.

Statt auf heteronormative Rollenbilder zu setzen und die glamouröse Szene der Dragqueens damit ins Lächerliche zu ziehen, zeigt RTL mit diesem Format die bunte Vielfalt der LGBTQI*-Community. Doch welche VIPs haben sich am Freitagabend (2. Juni) in exzentrischer Aufmachung auf die Bühne getraut?

Dragqueens bei "Viva la Diva": Diese Promis waren 2022 dabei

Bereits vergangenes Jahr durften sich bekannte Gesichter aus Sport, Unterhaltung und Musik in Schale werfen, um dem Publikum eine glitzernde Show zu bieten. Mit dabei waren Ex-Fußballprofi David Odonkor, Moderator Ingo Nommsen, Schlagersänger Bernhard Brink, Moderator Steffen Hallaschka, Schlagersänger Mickie Krause und Comedian Mario Barth.

Gewinner von "Viva la Diva" 2022 war Faisal Kawusi, was bei einigen Zuschauer nicht gut ankam. Der Komiker hatte wenige Wochen vor der Ausstrahlung mit einem geschmacklosen Spruch über K.o.-Tropfen für Aufsehen gesorgt. RTL distanzierte sich von den Aussagen des 31-Jährigen und betonte, dass die Sendung bereits vor dem Skandal aufgezeichnet worden war.

Welche Promi-Männer verkleiden sich 2023 als Dragqueen?

Nun durften auch 2023 wieder Promi-Männer ihre weibliche Seite ausleben. Passend dazu bekamen sie auch neue Namen verpasst, die einer Dragqueen würdig waren: The Wig, Una Hurt, Mizzy Mi, Blu Q, Cookie Paradise und Hydra. Doch wer hat sich dahinter verborgen?

Uwe Ochsenknecht zeigt als Blu Q bei "Viva la Diva" viel Bein

Schauspieler Uwe Ochsenknecht fühlte sich als Dragqueen Blu Q sichtlich wohl. © RTL / Frank W. Hempel

Blaue Perücke, blaues Make-up und einen blauen (und ziemlich knappen) Body: Als Blu Q hat sich Uwe Ochsenknecht sichtlich aus seiner Komfortzone gewagt. Dabei machte der Schauspieler, bekannt aus Filmklassikern wie "Das Boot" und "Männer", eine überaus gute Figur.

Uwe Ochsenknecht © imago/STAR-MEDIA

Als Mizzi Mi beweist "Let's Dance"-Star Massimo Sinató Starqualitäten

Massimo Sinató als Dragqueen Mizzy Mi. © RTL / Frank W. Hempel

Normalerweise steht Massimo Sinató eher in der zweiten Reihe, wenn es um Aufmerksamkeit in TV-Shows geht – schließlich dreht sich bei "Let's Dance" alles um die prominenten Kandidaten. Doch dieses Mal war er bei "Viva la Diva" selbst als Teilnehmer dabei und warf sich dafür als Mizzy Mi in eine weibliche Schale. Ob er vorab Tipps von Ehefrau Rebecca Mir bekommen hat?

Tänzer Massimo Sinató © Gerald Matzka/dpa

Als Dragqueen The Wig schlüpft Wigald Boning in ein rosafarbenes Kleid

Wigald Boning machte als The Wig eine gute Figur. © RTL / Frank W. Hempel

So hat man Wigald Boning noch nie gesehen. Der Entertainer schlüpfte für "Viva la Diva" in die Rolle der Dragqueen The Wig und brezelte sich dafür ordentlich auf. In seiner extravaganten Rolle lief er im rosafarbenen Kleid mit extra viel Tüll auf.

Wigald Boning © Henning Kaiser/dpa

Schlagerstar Patrick Lindner tritt bei "Viva la Diva" als Cookie Paradise auf

Schlagersänger Patrick Lindner begeisterte als Cookie Paradise. © RTL / Frank W. Hempel

In der LGBTQI*-Community gilt Patrick Lindner als Vorreiter. 1999 outete sich der Sänger in der (zumindest damals noch) konservativen Schlagerszene als schwul, ließ sich nach seiner Hochzeit von dem katholischen Pfarrer Rainer Maria Schießler segnen und zeigte sich nun im blauen Glitzerdress mit High Heels. Der 62-Jährige trat in der RTL-Show als Cookie Paradise auf. Auf Facebook schrieb er nach Ausstrahlung der RTL-Show: "Danke an RTL Deutschland für dieses wichtige Format, und das ich ein Teil davon sein durfte."

Schlagersänger Patrick Lindner © Tobias Hase/dpa/Archivbild

"Viva la Diva"-Kandidatin Una Hurt ist Ralf Richter

Schauspieler Ralf Richter konnte als Una Hurt überzeugen. © RTL / Frank W. Hempel

Ralf Richter kennt man eigentlich als Schauspieler, der gerne in kernige Macho-Rollen schlüpft. Auch hinter der Kamera präsentiert er sich gerne von seiner männlichen Seite. Für "Viva la Diva" ist er jetzt jedoch in eine weiblichere Rolle geschlüpft und verkörperte Dragqueen Una Hurt.

Ralf Richter © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Hardy Krüger gewinnt als Dragqueen Hydra die RTL-Show "Viva la Diva"

Schauspieler Hardy Krüger konnte als Dragqueen Hydra die Show "Viva la Diva" gewinnen. © RTL / Frank W. Hempel

Mit seiner Performance als Hydra hat Hardy Krüger sein Schauspieltalent definitiv bewiesen. Der ehemalige Münchner begeisterte Publikum und Jury gleichermaßen und konnte sich gegen seine Konkurrenz durchsetzen und die Show gewinnen.

Hardy Krüger © imago/Eventpress

Doch damit ist "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" noch nicht zu Ende. Nächsten Freitag (9. Juni) geht es mit dem Format weiter und es dürfen sich weitere sechs Promi-Männer der Herausforderung stellen, als Dragqueen zu überzeugen.