Herzogin Meghan und Prinzessin Kate sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Noch während die Frau von Prinz Harry ihren royalen Pflichten nachging, soll es zwischen ihr und der künftigen Königin stark gekriselt haben. Wie sich jetzt herausstellt, war die Stimmung so angespannt, dass ein weiterer Royal eingreifen musste.

Auch fünfeinhalb Jahre nach dem "Megxit" ist kein Frieden bei den britischen Royals eingekehrt. Zwischen Prinz Harry (40), seiner Frau Herzogin Meghan (43) und dem Rest der Königsfamilie herrscht weitestgehend noch immer Eiszeit. Vor allem Meghan soll nach wie vor keinerlei Kontakt zu König Charles (76), Prinz William (43) oder auch Prinzessin Kate (43) pflegen. Es ist längst kein Geheimnis, dass die zwei Damen nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Noch während Meghan im royalen Dienst stand, soll die Stimmung angespannt gewesen sein. Wie stark es wirklich gekriselt hat, wird jetzt erneut deutlich.

Prinz William schreitet ein: Kate von Meghan abgeschirmt

Am 10. Juli 2018 feierte die Königsfamilie das 100-jährige Bestehen der Royal Air Force. Queen Elizabeth (†96) und weitere Royals versammelten sich hierfür auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Darbietung von Flugzeugen der Royal Air Force zu bestaunen. Zuvor hatte ein Gottesdienst in der Westminster Abbey stattgefunden, im Anschluss kam die Königsfamilie mit Veteranen und weiteren angesehenen Briten ins Gespräch.

Gefolgt von Meghan begrüßte Kate einen Dekan, wie ein auf " " veröffentlichtes Video zeigt. Prinz William stieß hinzu und trat zwischen die zwei Damen. Die Körpersprache-Expertin Judi James ist sich jetzt sicher, dass William Meghan von seiner Frau abschirmen wollte. War das Verhältnis derart angespannt, dass man die zwei Damen voneinander trennen musste?

Körpersprache-Expertin erklärt: "Oft ein Zeichen des Bedauerns"

"Oberflächlich betrachtet und im Nachhinein, nachdem wir von der schwierigen Beziehung zwischen Meghan und Kate wissen, sieht Williams Handeln sehr nach einem ergebenen und beschützenden Ehemann aus, der sich strategisch und sehr gezielt in Form eines menschlichen Schutzschildes zwischen seine Frau und ihren Erzfeind stellt", so Judi James. Im Weiteren erklärt sie: "Williams Körpersprache zeigt, dass er sich eindeutig bewusst ist, dass sich Harry und Meghan hinter ihm positioniert haben. Und er senkt sofort den Kopf, um sich neben seine Frau zu stellen, wobei er sogar die Lippen einzieht, was oft ein Zeichen des Bedauerns ist."

Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan während des Events zu Ehren der Royal Air Force im Juli 2018. © imago/APress

Prinzessin Kate und Herzogin Meghan: "Wirklich aufgebracht"

Ob die Deutungen von Judi James wirklich stimmen, wissen nur die beteiligten Royals selbst. Doch völlig abwegig ist es nicht, dass es im Juli 2018 bereits stark zwischen den 43-Jährigen kriselte. Bereits im Mai desselben Jahres – kurz vor der Hochzeit von Meghan und Harry – sollen die Damen aneinandergeraten sein.

Mehreren Stimmen zufolge habe Meghan Kate zum Weinen gebracht. Es soll zu einer Meinungsverschiedenheit wegen des Hochzeitsoutfits von Prinzessin Charlotte (10) gekommen sein. Herzogin Meghan betonte später, dass dies nicht stimme. Der Autor und Royal-Experte Tom Quinn hingegen behauptet in seinem Buch "Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants", dass es zu dem Vorfall tatsächlich gekommen sei und beide Damen dadurch wohl "wirklich aufgebracht" waren.