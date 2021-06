Endlich wieder Promis schauen: Fashion-Show am Tegernsee

Christine Theiss, Mariella Ahrens, Verena Kerth, Jeanette Graf und Co. genießen Wellness und die neuesten Mode-Trends von Designerin Natascha Grün im Spa & Resort Bachmair Weissach.

Hatten Spaß am See: Mariella Ahrens, Natascha Grün, Verena Kerth, Jeannette Graf und Christine Theiss

Endlich mal wieder aufstylen und ein Kleid anziehen, endlich wieder Spa und Fitness – und endlich wieder Promi-Freundinnen sehen!

Sommerlaune am Tegernsee: Promis zeigen Kollektion von Natascha Grün

Schauspielerin Mariella Ahrens, Ex-Kickboxerin und Moderatorin Christine Theiss, Moderatorin Verena Kerth und Bloggerin und Fashion-Expertin Jeannette Graf reisten vor wenigen Tagen ins Fünf-Sterne-Haus von Korbinian Kohler in Rottach-Egern am Tegernsee. Hotel und See-Steg wurden in einen Catwalk verwandelt, um Natascha Grüns (Kleiderverleih dresscoded) erste Kaufkollektion mit Sommerkleidern und Jumpsuits vorzustellen. "Der Tegernsee ist ja ein elegantes Pflaster und hier darf frau sich zum Glück schick machen, auch schon tagsüber", so die Designerin.

"Es tut gut, sich jetzt endlich vom Jogginghosen-Look zu verabschieden und endlich wieder Kleider zu tragen", so Schauspielerin Mariella Ahrens, die seit dem 17. Juni für das Theaterstück "Das Blaue vom Himmel" auf der Bühne in Harlaching steht und zuletzt mit Botox-Schlagzeilen für Aufmerksamkeit sorgte.

Für Bloggerin Jeannette Graf begann das Jahr 2021 nicht schön. Vier Monate lang war sie außer Gefecht gesetzt: "Alles hat mit einem Knoten in der Brust angefangen, der sich zum Glück als gutartig herausgestellt hat. Aber ich war lange krank, da mein Immunsystem zusammengebrochen ist wegen der Angst und allen Unklarheiten. Von daher weiß ich solche Momente wieder viel mehr zu schätzen."

Christine Theiss verzichtet seit Karriereende auf Jogginghose

Ex-Kickboxerin und "Biggest Loser"-Moderatorin Christine Theiss liebt es, Kleider oder Jumpsuits zu tragen –auch in ihrer Freizeit. Der Lässig-Look ist nichts für die schöne und sportliche Blondine: "Jogginghosen trage ich nie, denn das erinnert mich zu sehr an meine Berufskleidung von früher."

Moderation Verena Kerth genießt das Urlaubs-Feeling vor den Toren Münchens. Vorerst geht es für die 39-Jährige nicht mehr ans Meer: "Wegen meiner Blondierung darf ich nicht ins Meerwasser, sonst werden die Haare lila. Also bleibt nur der Tegernsee."