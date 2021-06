Beauty-OP oder Botox? Mariella Ahrens spricht Klartext zu Schönheitswahn

Mit 52 Jahren präsentiert sich Mariella Ahrens auf Instagram außergewöhnlich faltenfrei. Jetzt hat die Schauspielerin über Botox, Beauty-OPs und Schönheitswahn gesprochen.

Was ist Mariella Ahrens' Schönheitsgeheimnis? Seit über 30 Jahren steht sie bereits im Rampenlicht, spielt aktuell in München Theater und zeigt sich dabei immer jugendlich frisch. Wie denkt sie über Botox und Beauty-OPs?

Mariella Ahrens über Botox: "Es hat nichts mit dem Alter zu tun"

Promi-Frauen wie Sylvie Meis und Charlotte Würdig stehen in der Öffentlichkeit mittlerweile zu ihren Schönheitseingriffen. Hyaluron und Botox seien dabei allerdings keine Frage des Alters, wie Mariella Ahrens gegenüber RTL aus eigener Erfahrung erklärt: "Ich stelle fest, da ich auch ein paar jüngere Freundinnen habe die Ende 20 sind, dass die auch schon damit anfangen. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, es scheint inzwischen gang und gäbe zu sein."

Diesen Beauty-Eingriff würde Mariella Ahrens nicht machen lassen

Mariella Ahrens wird für ihr faltenfreies Aussehen auf Instagram von einigen Followern kritisiert. "Ich finde es manchmal schade, dass man beschimpft wird. Bei mir haben sie schon gedacht, ich habe eine Gesichts-OP. Es ist unfassbar, was da einem alles unterstellt wird", sagt sie dazu. Für sie sei eine Diskussion über Beauty-Eingriffe unverständlich, da es heutzutage kein Thema mehr sein solle.

Die Vorwürfe, die Schauspielerin habe ihr Gesicht chirurgisch verjüngen lassen, schmettert sie ab: "Operation finde ich schwierig, würde ich nicht machen." Aber wie steht sie zu anderen Hilfsmitteln, wie Botox und Co.? "Wenn man jetzt mit Hyaluron-Fillern arbeitet oder mal ein wenig Botox benutzt, ist das jetzt kein Drama", erklärt sie weiter. Ob sie selbst dem Beauty-Doc auch ab und an einen Besuch abstattet, erwähnt sie in dem Gespräch übrigens nicht.