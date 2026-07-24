Emotionaler Besuch: Birgit Schrowange gibt Sprachlosigkeit zu

Bei einem emotionalen Besuch beweist Birgit Schrowange Herz und Engagement. Im AZ-Interview erfährt sie dafür jetzt viel Lob. Was die Moderatorin völlig sprachlos macht...

Der 17. Juli war für Birgit Schrowange (68) ein ganz besonderer Tag. Die beliebte Moderatorin, die seit sieben Monaten in München wohnt, besuchte ein Kinderhospiz und machte den Menschen dort eine große Freude. Stolz erzählte die 68-Jährige, wie sie die Zeit erlebte. Auch das Hospiz meldet sich nun in der AZ zu Wort und verrät, was Schrowange für die soziale Arbeit so wertvoll macht.

Birgit Schrowange besucht Kinderhospiz: "Hier wird nicht nur geweint"

Seit über 20 Jahren unterstützt Birgit Schrowange das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar im nordrhein-westfälischen Olpe. 2003 wurde sie Patin der Einrichtung, erfährt die AZ. "Birgit nahm damals am RTL-Spendenmarathon teil und spendete den Erlös [...] dem Hospiz. Später folgten dann Besuche im Haus, die von Anfang an eine große Verbundenheit entstehen ließen", sagt eine Hospiz-Sprecherin im Interview. Seither kehrt die Moderatorin regelmäßig nach Olpe zurück. Zuletzt Mitte Juli.

Emotionaler Besuch: Birgit Schrowange völlig sprachlos

Schrowange selbst findet emotionale Worte: "Auch nach all der Zeit gehe ich nie nach Hause, ohne, dass mich Besuche dort tief im Herzen berühren. Es ist schwer zu beschreiben, was dieses Haus ausmacht. Wer noch nie dort war, denkt vielleicht zuerst an Abschied und Traurigkeit. Aber hier wird nicht nur geweint, hier wird auch gelacht, gespielt, gefeiert, umarmt und manchmal einfach nur der Moment genossen." Die Moderatorin gibt zu, dass sie die Stärke der im Hospiz lebenden Menschen sprachlos mache. "Meine Bewunderung gilt den Kindern und Jugendlichen, [...] und den Eltern, die Tag für Tag über sich hinauswachsen und nie aufhören, Liebe, Hoffnung und Geborgenheit zu schenken", schwärmt die 68-Jährige bei

Birgit Schrowange bei einem Besuch im Kinderhospiz Balthasar im nordrhein-westfälischen Olpe. © privat

Hospiz schwärmt von Promi-Patin: "Man spürt, dass sie mit ganzem Herzen dabei ist"

Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar ist dankbar für Schrowanges Unterstützung. Bei ihren Besuchen zeichne sie "vor allem ihre unkomplizierte und herzliche Art aus", so die Sprecherin in der AZ. Man erlebe die Moderatorin durchweg empathisch: "Sie geht unbefangen auf die erkrankten Kinder und Jugendlichen zu, egal wie groß deren körperlichen oder kognitiven Einschränkungen sind. Man merkt, dass sie ehrlich interessiert daran ist, wie es ihrem Gegenüber geht." Beim aktuellen Aufenthalt in Olpe habe sich die Neu-Münchnerin erneut von ihrer besten Seite gezeigt: "Besonders war wieder einmal, dass Birgit Schrowange bereits beim ersten Kontakt mit den erkrankten Gästen einfach mittendrin ist. Man spürt, dass sie mit ganzem Herzen dabei ist."

Birgit Schrowange im Austausch mit Hospizleiter Roland Penz (li.) und ihrem Ehemann Frank Spothelfer, der sie beim Besuch in Olpe begleitete. © privat

Birgit Schrowange besucht Kinder: "Emotional sehr schweres Thema"

Eine langjährige und prominente Patin wie die Moderatorin an der Seite zu haben, ist für das Hospiz keinesfalls selbstverständlich. Der AZ teilt man mit: "Kinder- und Jugendhospizarbeit ist ein emotional sehr schweres Thema, vor dem viele lieber die Augen verschließen. Aber um betroffenen Familien dieses Unterstützungsangebot bekannt zu machen oder auch um auf den hohen Spendenbedarf von 50 Prozent hinzuweisen, kann Birgit Schrowange als prominente Patin einen wertvollen Beitrag leisten."

Hospiz betont: Auf Birgit Schrowange ist Verlass

Auch nach über 20 Jahren Unterstützung könne man sich immer auf die TV-Bekanntheit verlassen. Die 68-Jährige sei in regelmäßigem Austausch mit dem Kinderhospiz, erfährt die AZ: "Die sozialen Medien machen es heute leichter, auch über Besuche hinaus voneinander zu erfahren und in Verbindung zu bleiben. Wenn wir Unterstützung brauchen, in welcher Form auch immer, wissen wir, dass wir auf Frau Schrowange zählen können."

Der nächste Trip ins nordrhein-westfälische Olpe dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Darüber freut sich Birgit Schrowange sicher ebenso wie die Kinder und Jugendlichen im Hospiz.