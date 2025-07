Emmanuel Macron begrüßt Prinzessin Kate mit Handkuss

Das französische Präsidentenpaar ist für einen dreitätigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Am Flughafen warteten der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate. Emmanuel Macron drückte der Prinzessin zur Begrüßung einen Kuss auf den Handrücken.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und seine Frau Brigitte (72) auf dem Stützpunkt Northolt in West-London zum Staatsbesuch in Großbritannien in Empfang genommen. Dabei begrüßte Macron die Prinzessin mit einem Handkuss.

Französische First Lady in Weiß, Prinzessin Kate in Christian-Dior-Jacke

Gegen 11:30 Uhr Ortszeit am 8. Juli stieg das französische Präsidentenpaar aus dem Jet. Dabei waren die Augen natürlich wieder vor allem auf die Damen gerichtet. Während Brigitte Macron einen weißen Mantel trug, wählte die Prinzessin ein rosé-cremefarbenes Ensemble: das 30 Montaigne Rose Des Vents Bar Jacket aus der Christian-Dior-Kollektion 2024, einen langen Rock mit Tüllschicht, einen Hut von Jess Collett, Ohrringe von Prinzessin Diana und eine Perlenkette aus der Sammlung von Königin Elizabeth II.

Nach der Begrüßung machte sich das britische Thronfolgerpaar mit seinen Gästen auf die Fahrt nach Windsor zu König Charles III. (76) und Königin Camilla (77). In einer Kutschenprozession durch die Stadt und entlang eines Teils des Long Walk geht es dann zum Schloss.

Im Innenhof ist eine zeremonielle Begrüßung geplant, bei der Camilla, William, Kate und Brigitte Macron zusehen werden, wie der König und der französische Präsident die Ehrengarde abschreiten. Das Mittagessen wird im State Dining Room serviert. Anschließend werden der Präsident und seine Frau, der König und die Königin sowie Mitglieder der königlichen Familie im Green Drawing Room eine Sonderausstellung mit Gegenständen mit Bezug zu Frankreich aus der Royal Collection besichtigen.

Am Nachmittag geht es für die Macrons wieder nach London, um das Grab des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey zu besichtigen und den Westminster-Palast zu besuchen, wo der französische Staatschef vor Parlamentariern sprechen wird, bevor er im Lancaster House mit Oppositionsführern zusammentrifft.

Schloss Windsor statt Buckingham-Palast

Am Abend steht dann ein großes Staatsbankett auf Schloss Windsor an, wo die Macrons während ihres Besuches auch nächtigen. Sowohl der König als auch der Präsident werden dabei in der mittelalterlichen St. George's Hall Reden halten. Rund 160 Gäste werden an der kunstvoll dekorierten, 50 Meter langen Tafel Platz nehmen, die sich über die gesamte Länge des riesigen Raumes erstreckt. Der Kensington-Palast hat noch nicht bestätigt, ob Prinzessin Kate am Bankett teilnehmen wird.

Erster französischer Staatsbesuch seit rund 17 Jahren

Bereits im Mai hatte der Palast mitgeteilt, dass König Charles III. die Macrons zu einem Staatsbesuch eingeladen hatte, der vom 8. bis 10. Juli stattfinden wird. Es ist der erste französische Staatsbesuch seit rund 17 Jahren und der erste eines EU-Staatsoberhaupts seit dem Brexit. Im März 2008 war der damalige Präsident Nicolas Sarkozy (70) einer Einladung der mittlerweile verstorbenen Queen gefolgt. Das britische Königspaar war zuletzt im September 2023 auf einem Staatsbesuch in Frankreich.