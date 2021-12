"Eine gute Wahl": Markus Söder und Co. gratulieren Karl Lauterbach

Karl Lauterbach soll der neue Bundesgesundheitsminister werden. Markus Söder, Jens Spahn und weitere Kollegen aus der Politik gratulieren dem SPD-Gesundheitsexperten zu seinem neuen Posten.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (58) soll der neue Bundesgesundheitsminister werden. Das kündigte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (63, SPD) am Montag an. Auf Twitter findet der SPD-Politiker viel Zuspruch, unter anderem von dem (54, CSU): "Das ist eine gute Wahl. Gratuliere, Karl Lauterbach. Freue mich auf gute Zusammenarbeit in ernsten Zeiten."

Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn (41, CDU) gratuliert ebenfalls "zu dieser wichtigen und schwierigen, doch auch sehr schönen Aufgabe". Er wünsche dem künftigen Gesundheitsminister "eine glückliche Hand", schließlich gehe es "um unser Land". "Die Bewältigung dieser Pandemie bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe",

"Nikolaus ist, wenn Wünsche erfüllt werden"

Von Kevin Kühnert (32), der neuer SPD-Generalsekretär werden soll, heißt es : "Nikolaus ist, wenn Wünsche erfüllt werden. Ihr wolltet ihn - ihr kriegt ihn. Gesundheitsminister Karl Lauterbach."

CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen (56) freue sich für Lauterbach, denn er habe "sich aus seiner Persönlichkeit, seinem Intellekt und Engagement heraus ein unglaubliches Vertrauen in der Gesellschaft erarbeitet" und würde zurecht belohnt, Röttgen wünsche ihm bei seiner "neuen Aufgabe als Gesundheitsminister viel Erfolg".

Lauterbach: "Lob und Kritik bedeuten mir viel"

Lauterbach selbst "bei allen, die mich als Gesundheitsminister unterstützt haben": "Lob und auch Kritik, wenn sachlich und begründet, bedeuten mir viel. Ich freue mich, wenn Sie/Ihr meine Arbeit weiter begleitet."

