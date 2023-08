Eigener Comedy-Club für Michael Mittermeier in München: Komiker plant erste Shows noch dieses Jahr

In München will Komiker-Urgestein Michael Mittermeier einen eigenen Club eröffnen. Wann ist die Premiere geplant, wo wird die Lokalität sein und welches Programm wird präsentiert?

Michael Mittermeier eröffnet in München seinen eigenen Comedy-Club.

Ausverkaufte Shows, Live-Programme im TV, Gaststar in Talkshows und auf dem roten Teppich – Michael Mittermeier hat das erreicht, was sich viele Nachwuchskollegen erträumen. Doch für den 57-Jährigen scheint das nicht genug zu sein, er hat Großes vor. Wie er jetzt verraten hat, wird in München bald sein erster eigener Comedy-Club eröffnen.

Wo eröffnet Michael Mittermeier seinen Comedy-Club in München?

Michael Mittermeier wird seinen "Lucky Punch Comedy Club" im Gasteig eröffnen. Im ehemaligen Carl-Amery-Saal wurden früher Filme gezeigt, bald sollen dort unter anderem Stand-up-Shows und Open-Mic-Abende präsentiert werden. Der Gastgeber zeigt sich vorab erfreut und aufgeregt. "München hat mittlerweile eine quirlige Comedy-Szene. Auf vielen Open Mics können sich junge Künstler*innen ausprobieren, ihr Material testen und erste abendfüllende Programme entwickeln", erklärt er sein Projekt. "Mit dem 'Lucky Punch Comedy Club' möchte ich etwas zurückgeben und dem Nachwuchs eine zusätzliche Bühne bieten, um sich zu beweisen."

Wann werden im "Lucky Punch Comedy Club" von Michael Mittermeier Shows präsentiert?

Die Premiere des "Lucky Punch Comedy Club" plant Michael Mittermeier noch in diesem Jahr. Bereits ab September 2023 soll es im Rahmen eines Soft-Openings die ersten Shows vor Ort geben. Wird die Comedy-Legende auch selbst sein Programm darbieten? "Ich selbst werde sicher auch das eine oder andere Mal auftauchen und auf der Bühne stehen", sagt er dazu.

Das Projekt im Münchner Gasteig ist Teil des Zwischennutzungsprojekts "Fat Cat", welches die Örtlichkeit seit Anfang Juli für Kulturveranstaltungen nutzt. Im Carl-Amery-Saal haben etwa 130 Personen Platz, die dort künftig ein lustiges Unterhaltungsprogramm genießen dürfen. Auch für Firmenfeiern will Michael Mittermeier dort geladene Gäste empfangen.

Für den Komiker ist das Projekt mal wieder ein Grund zu lachen. In den vergangenen Wochen hatte er allerdings auch ernste Töne angeschlagen und offenbart, dass seine Frau in den vergangenen Jahren vier Kinder verloren hatte. Inzwischen hat der 57-Jährige diesen harten Schicksalsschlag verarbeitet. Jetzt freut er sich auf die Eröffnung des "Lucky Punch Comedy Clubs" in München.